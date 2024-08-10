Такая крупа как рис требует особого приготовления. Все потому, что продукт часто получается сухим и пресным. Поэтому лучше его запекать в рукаве вместе с куриным мясом.

Видео дня

Идея приготовления сочного риса с курицей опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

куриные ножки – 6-8 шт.

соль – 2 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

приправа для курицы – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

масло – 60 мл.

рис (лучше басмати) – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

помидор – 1 шт.

чеснок – 1 шт.

куркума – 1 ч.л.

вода – 600 мл.

рукав для запекания

Способ приготовления:

1. К куриным ножкам добавить соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло.

2. Смешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.

3. В рукав для запекания всыпать рис, нарезанный лук и помидор. Морковь натереть на большую терку.

4. Добавить куркуму, соль, специи для курицы.

5. Влить воду и тщательно смешать.

6. Выложить ножки в рукав к рису и положить чеснок.

7. Связать, сделать надрезы или пронзить рукав и положить в форму. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: