Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем

Такая крупа как рис требует особого приготовления. Все потому, что продукт часто получается сухим и пресным. Поэтому лучше его запекать в рукаве вместе с куриным мясом.

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Идея приготовления сочного риса с курицей опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем

Ингредиенты:

  • куриные ножки – 6-8 шт.
  • соль – 2 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • приправа для курицы – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • масло – 60 мл.
  • рис (лучше басмати) – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • чеснок – 1 шт.
  • куркума – 1 ч.л.
  • вода – 600 мл.
  • рукав для запекания

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем

1. К куриным ножкам добавить соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло.

2. Смешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.

Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем

3. В рукав для запекания всыпать рис, нарезанный лук и помидор. Морковь натереть на большую терку.

4. Добавить куркуму, соль, специи для курицы.

Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем

5. Влить воду и тщательно смешать.

Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем

6. Выложить ножки в рукав к рису и положить чеснок.

7. Связать, сделать надрезы или пронзить рукав и положить в форму. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем

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