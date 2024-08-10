Как вкусно приготовить рис, чтобы он не был сухим: полноценное блюдо, которое понравится всем
Такая крупа как рис требует особого приготовления. Все потому, что продукт часто получается сухим и пресным. Поэтому лучше его запекать в рукаве вместе с куриным мясом.
Идея приготовления сочного риса с курицей опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- куриные ножки – 6-8 шт.
- соль – 2 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- приправа для курицы – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- масло – 60 мл.
- рис (лучше басмати) – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- чеснок – 1 шт.
- куркума – 1 ч.л.
- вода – 600 мл.
- рукав для запекания
Способ приготовления:
1. К куриным ножкам добавить соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло.
2. Смешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.
3. В рукав для запекания всыпать рис, нарезанный лук и помидор. Морковь натереть на большую терку.
4. Добавить куркуму, соль, специи для курицы.
5. Влить воду и тщательно смешать.
6. Выложить ножки в рукав к рису и положить чеснок.
7. Связать, сделать надрезы или пронзить рукав и положить в форму. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.
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