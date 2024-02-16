Как вкусно приготовить рыбные фрикадельки для детей: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить сочные фрикадельки

Рыба – обязательный продукт, который должен быть в рационе каждого. Специалисты рекомендуют есть рыбу не меньше 2-3 раз в неделю, особенно детям, беременным женщинам и пожилым людям. Рыбу лучше не жарить, а готовить в духовке, на мангале, а также варить из нее первые блюда, добавлять в салаты, делать вкусные намазки и готовить котлеты и фрикадельки.

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом полезные рыбных фрикаделек, которые будут есть даже дети.

Рецепт рыбных фрикаделек
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Ингредиенты:

  • Филе белой рыбы – 700 г
  • Лук – 1 средний
  • Кинза и петрушка – средний пучок
  • Цедра лимона
  • Чеснок – 4 зубчика + еще столько же для соуса
  • Паприка сладкая, куркума и тмин (последние два по желанию)
  • Панировочные сухари – 4 -6 ст. л.
  • Соль
  • Помидоры в собственном соке – 1 банка

Способ приготовления:

1. Из рыбы сделайте фарш – измельчите в блендере или перекрутите с помощью мясорубки. Добавьте мелко нарезанную кинзу и петрушку. Туда же вмешайте лимонную цедру, тертый чеснок и мелко нарезанный лук. Добавьте паприку сладкую или копченую, немножко куркумы и тмина, всыпьте сухари и соль, перемешайте все до однородности. Фарш должен быть плотным. Даем постоять минут 10.

Фарш для фрикаделек

2. Соус: к помидорам добавьте соль по вкусу и можно добавить сахара для баланса, мелко нарезанный чеснок, специи и стакан воды. Проварите минут 10.

Соус для блюда

3. В соус добавьте добавьте сформированные фрикадельки. Накройте крышкой и тушите 15 минут на среднем огне. Перемешайте и тушите еще минут 5 и выключите. Сверху посыпьте оставшейся зеленью и можно есть.

Готовые фрикадельки в соусе

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