Как вкусно приготовить рыбу, чтобы она была без запаха: рецепт полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить рыбу, чтобы она была без запаха: рецепт полезного и вкусного блюда

Свежую рыбу можно готовить в духовке и на мангале. Для того, чтобы рыба не имела неприятный запах, кулинары советуют добавлять чеснок.

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении дорадо с лимоном, помидорами и зеленью.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • Картофель
  • Лук
  • Помидор
  • Лимон
  • Дорадо
  • Пучок зеленый
  • Специи для картофеля

Для маринада:

  • Оливковое масло
  • Специи к рыбе
  • Сок лимона
  • Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель слайсами, добавьте специи и масло, перемешайте. Выложите в форму вместе с луком и помидорами.

Картофель с луком

2. Соус: смешайте все ингредиенты.

Соус для рыбы

3. Выложите рыбу на картофель, внутри рыбу смажьте соусом, в разрезы и во внутрь выложите лимон, помидоры и зелень. Накройте фольгой.

Сколько готовить рыбу в духовке

4. Готовьте рыбу в духовке при 180 С на 25 минут, затем снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут при 200С.

Готовая рыба с овощами

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