Как вкусно приготовить рыбу

Свежую рыбу можно готовить в духовке и на мангале. Для того, чтобы рыба не имела неприятный запах, кулинары советуют добавлять чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении дорадо с лимоном, помидорами и зеленью.

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Ингредиенты:

Картофель

Лук

Помидор

Лимон

Дорадо

Пучок зеленый

Специи для картофеля

Для маринада:

Оливковое масло

Специи к рыбе

Сок лимона

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель слайсами, добавьте специи и масло, перемешайте. Выложите в форму вместе с луком и помидорами.

2. Соус: смешайте все ингредиенты.

3. Выложите рыбу на картофель, внутри рыбу смажьте соусом, в разрезы и во внутрь выложите лимон, помидоры и зелень. Накройте фольгой.

4. Готовьте рыбу в духовке при 180 С на 25 минут, затем снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут при 200С.

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