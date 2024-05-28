Как вкусно приготовить рыбу, чтобы она была без запаха: рецепт полезного и вкусного блюда
Свежую рыбу можно готовить в духовке и на мангале. Для того, чтобы рыба не имела неприятный запах, кулинары советуют добавлять чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении дорадо с лимоном, помидорами и зеленью.
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Ингредиенты:
- Картофель
- Лук
- Помидор
- Лимон
- Дорадо
- Пучок зеленый
- Специи для картофеля
Для маринада:
- Оливковое масло
- Специи к рыбе
- Сок лимона
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте картофель слайсами, добавьте специи и масло, перемешайте. Выложите в форму вместе с луком и помидорами.
2. Соус: смешайте все ингредиенты.
3. Выложите рыбу на картофель, внутри рыбу смажьте соусом, в разрезы и во внутрь выложите лимон, помидоры и зелень. Накройте фольгой.
4. Готовьте рыбу в духовке при 180 С на 25 минут, затем снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут при 200С.
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