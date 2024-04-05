Видео дня
Как вкусно приготовить рыбу, чтобы она была полезной: понадобится всего три ингредиента
Рыба, по мнению специалистов, должна быть в рационе каждого и не меньше 2-3 раз в неделю. Для того, чтобы продукт был полезные, ее лучше не жарить, а запекать в духовке с овощами, соусами и специями.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной телапии со специями и масло.
Ингредиенты:
- филе телапии
- соль, перец
- масло
Способ приготовления:
1. Филе посыпьте специями, переложите на противень с пергаментом.
2. Сверху полейте маслом и запекайте в духовке 30-40 минут.
Подавайте с зеленью, овощами и соком лимона!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: