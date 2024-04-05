Рыба, по мнению специалистов, должна быть в рационе каждого и не меньше 2-3 раз в неделю. Для того, чтобы продукт был полезные, ее лучше не жарить, а запекать в духовке с овощами, соусами и специями.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной запеченной телапии со специями и масло.

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Ингредиенты:

филе телапии

соль, перец

масло

Способ приготовления:

1. Филе посыпьте специями, переложите на противень с пергаментом.

2. Сверху полейте маслом и запекайте в духовке 30-40 минут.

Подавайте с зеленью, овощами и соком лимона!

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