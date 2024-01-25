Рыбу нужно есть минимум 2-3 раза в неделю, по мнению экспертов. Ее можно запекать в духовке, а также тушить с овощами и соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной рыбы со сметанным соусом с солеными огурцами.

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Ингредиент:

филе морской рыбы – 600 г (телапия, хек, минтай и т.д.)

соль – 1/2 ч. л.

специи для рыбы – 1/2 ч. л.

сметана – 200 г

маринованные огурцы – 2-3 шт.

чеснок – 1 зуб.

сыр – по желанию

Способ приготовления:

1. Филе порежьте, выложите в форму, присыпьте специями.

2. Порежьте или натрите огурец, добавьте сметану, перемешайте.

3. Выложите соус на рыбу, сверху присыпьте тертым сыром.

4. Запекайте рыбу в духовке до готовности.

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