Как вкусно приготовить рыбу в духовке, чтобы она была полезной: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить рыбу

Рыбу нужно есть минимум 2-3 раза в неделю, по мнению экспертов. Ее можно запекать в духовке, а также тушить с овощами и соусом.

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной рыбы со сметанным соусом с солеными огурцами.

Рецепт рыбы
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Ингредиент:

  • филе морской рыбы – 600 г (телапия, хек, минтай и т.д.)
  • соль – 1/2 ч. л.
  • специи для рыбы – 1/2 ч. л.
  • сметана – 200 г
  • маринованные огурцы – 2-3 шт.
  • чеснок – 1 зуб.
  • сыр – по желанию

Способ приготовления:

1. Филе порежьте, выложите в форму, присыпьте специями.

Филе со специями

2. Порежьте или натрите огурец, добавьте сметану, перемешайте.

Соус с огурцами

3. Выложите соус на рыбу, сверху присыпьте тертым сыром.

Приготовление рыбы

4. Запекайте рыбу в духовке до готовности.

Готовое блюдо

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