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Как вкусно приготовить рыбу в духовке, чтобы она была полезной: делимся рецептом
Рыбу нужно есть минимум 2-3 раза в неделю, по мнению экспертов. Ее можно запекать в духовке, а также тушить с овощами и соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной рыбы со сметанным соусом с солеными огурцами.
Ингредиент:
- филе морской рыбы – 600 г (телапия, хек, минтай и т.д.)
- соль – 1/2 ч. л.
- специи для рыбы – 1/2 ч. л.
- сметана – 200 г
- маринованные огурцы – 2-3 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- сыр – по желанию
Способ приготовления:
1. Филе порежьте, выложите в форму, присыпьте специями.
2. Порежьте или натрите огурец, добавьте сметану, перемешайте.
3. Выложите соус на рыбу, сверху присыпьте тертым сыром.
4. Запекайте рыбу в духовке до готовности.
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