Как вкусно приготовить рыбу в сливочном соусе: самый простой рецепт полезного блюда
Рыбу можно готовить по-разному: жарить, запекать, тушить, мариновать. Стоит отметить, что филе лучше всего не жарить, а запекать с соусами и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной в сливочном рыбы, с овощами, зеленью.
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Ингредиенты:
- 4-5 томатов черри
- лук – 1 шт.
- 60-70 г. шпината
- 200 мл. сливок 10-15%
- соль, перец
- 1 ч.л. муки
- 4-5 филе рыбы
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте лук, добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне.
2. Сделайте огонь меньше и залейте овощи теплыми сливками, добавьте муку, посолите и поперчите.
3. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, чтобы она была в соусе, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.
Подавайте с пастой, рисом, картофелем!
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