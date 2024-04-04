Рыбу можно готовить по-разному: жарить, запекать, тушить, мариновать. Стоит отметить, что филе лучше всего не жарить, а запекать с соусами и овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной в сливочном рыбы, с овощами, зеленью.

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Ингредиенты:

4-5 томатов черри

лук – 1 шт.

60-70 г. шпината

200 мл. сливок 10-15%

соль, перец

1 ч.л. муки

4-5 филе рыбы

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук, добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне.

2. Сделайте огонь меньше и залейте овощи теплыми сливками, добавьте муку, посолите и поперчите.

3. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, чтобы она была в соусе, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.

Подавайте с пастой, рисом, картофелем!

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