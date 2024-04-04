Как вкусно приготовить рыбу в сливочном соусе: самый простой рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить рыбу в сливочном соусе: самый простой рецепт полезного блюда

Рыбу можно готовить по-разному: жарить, запекать, тушить, мариновать. Стоит отметить, что филе лучше всего не жарить, а запекать с соусами и овощами. 

Тушеная рыба со сливками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной в сливочном рыбы, с овощами, зеленью. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты: 

  • 4-5 томатов черри
  • лук – 1 шт. 
  • 60-70 г. шпината
  • 200 мл. сливок 10-15%
  • соль, перец
  • 1 ч.л. муки
  • 4-5 филе рыбы 

Способ приготовления: 

1. На сливочном масле обжарьте лук, добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне.

Овощи для блюда

2. Сделайте огонь меньше и залейте овощи теплыми сливками, добавьте муку, посолите и поперчите. 

Приготовление блюда

3. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, чтобы она была в соусе, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.

Рыба в сливках

Подавайте с пастой, рисом, картофелем! 

Готовое блюдо

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