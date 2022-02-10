Как вкусно подать сало к борщу: рецепт беспроигрышной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
11,8 т.
Как вкусно подать сало к борщу: рецепт беспроигрышной закуски

Борщ с салом – это всегда беспроигрышный вариант. Но если хочется подать сало как-то небанально или приготовить интересную закуску для гостей, то рулет – именно то, что нужно. Тут важно удачно сочетать специи и не добавить их слишком много, чтобы рулет не получился острым. Закуску можно есть как самостоятельно, так и с соусом или хлебом и луком.

Рецептом рулета из сала поделился шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram.

Рулет из сала

Ингредиенты:

  • сало – 1 кг

  • горчица острая – 3 ст. л.

  • хрен красный – 3 ст. л.

  • измельченная зелень – 1 ст. л.

  • соль, перец

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Способ приготовления:

1. Сало порезать тоненькими кусочками.

Сало для закуски

2. Застлать стол пищевой пленкой. Выложить сало в нахлест в форме прямоугольника.

3. Посолить и поперчить.

Специи для сала

4. Смешать хрен, горчицу и измельченную зелень. Полученной массой равномерно смазать сало.

5. Завернуть сало в рулет. Посыпать перцем.

Формирование рулета

6. Положить рулет в сутки в холодильник, после – в морозильную камеру до полного застывания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как из сала и фарша приготовить закуску.

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