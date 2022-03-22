Как вкусно приготовить сельдь по-корейски: рецепт
Если вы хотите небанально и вкусно приготовить сельдь, то в этом поможет рецепт сельди по-корейски. Следовательно, рыбу готовят в специальном маринаде со специями и луком. В результате селедка получается очень пряной, с легким сладким привкусом и удачно сочетается со многими блюдами.
Рецептом сельди по-корейски поделилась фудблогер Яна Бардич (yana_bardych) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
филе сельди – 2 шт.
лук – 2 шт.
томатная паста – 2 ст. л.
масло – 100 мл
уксус – 70 мл
соль – 25 г
перец душистый – 8 шт.
перец горошком – 10 шт.
кориандр – 1 ч. л.
острый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбу подготовить и порезать на кусочки.
2. Масло смешать с томатной пастой, уксусом, солью, перцами, кориандром.
3. Смесь довести до кипения, варить еще 1 минуту и дать остыть.
4. Лук порезать полукольцами.
5. Смешать маринад с луком и дать настояться 1 час.
6. В емкость поочередно выложить лук в соусе и слой рыбы до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. При этом последний слой должен быть из лука.
7. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на ночь.
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