Как вкусно приготовить сельдь по-корейски: рецепт

Если вы хотите небанально и вкусно приготовить сельдь, то в этом поможет рецепт сельди по-корейски. Следовательно, рыбу готовят в специальном маринаде со специями и луком. В результате селедка получается очень пряной, с легким сладким привкусом и удачно сочетается со многими блюдами.

Рецептом сельди по-корейски поделилась фудблогер Яна Бардич (yana_bardych) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

филе сельди – 2 шт.

лук – 2 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

масло – 100 мл

уксус – 70 мл

соль – 25 г

перец душистый – 8 шт.

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перец горошком – 10 шт.

кориандр – 1 ч. л.

острый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу подготовить и порезать на кусочки.

2. Масло смешать с томатной пастой, уксусом, солью, перцами, кориандром.

3. Смесь довести до кипения, варить еще 1 минуту и дать остыть.

4. Лук порезать полукольцами.

5. Смешать маринад с луком и дать настояться 1 час.

6. В емкость поочередно выложить лук в соусе и слой рыбы до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. При этом последний слой должен быть из лука.

7. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на ночь.

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