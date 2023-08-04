Как вкусно приготовить шпинат на перекус: элементарное блюдо за 15 минут
Шпинат – очень полезная зелень, которая содержит в себе питательные вещества и витамины. Его можно добавлять в салат, блины, рулеты, делать крем-суп. Кроме этого, такой продукт часто тушат с добавлением овощей, грибов, сыра и даже орехов. Выходит очень вкусно, диетически и бюджетно.
Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеного шпината с шампиньонами и орехами.
Ингредиенты:
- шпинат сухой или мороженый – 300 г
- лук – 1 шт
- шампиньоны – 100 г
- масло оливковое – 2 ч. л.
- орехи грецкие (грецкие) – 20 г
- хлеб – 1 шт (30 г)
- козий мягкий сыр или сыр фета – 20 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно измельчить лук и грибы.
3. Обжарить сначала лук в течение 1 минуты, затем добавить грибы. Жарить до полупрозрачного цвета лука.
3. Далее следует добавить шпинат. Тушить все 10 минут.
4. Между тем измельчить орехи. Также добавить в общую массу и перемешать. На этом етапе можно снимать с огня.
5. Подавать блюдо с сыром и хлебом. Приятного аппетита!
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