Шпинат – очень полезная зелень, которая содержит в себе питательные вещества и витамины. Его можно добавлять в салат, блины, рулеты, делать крем-суп. Кроме этого, такой продукт часто тушат с добавлением овощей, грибов, сыра и даже орехов. Выходит очень вкусно, диетически и бюджетно.

Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеного шпината с шампиньонами и орехами.

Ингредиенты:

шпинат сухой или мороженый – 300 г

лук – 1 шт

шампиньоны – 100 г

масло оливковое – 2 ч. л.

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орехи грецкие (грецкие) – 20 г

хлеб – 1 шт (30 г)

козий мягкий сыр или сыр фета – 20 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно измельчить лук и грибы.

3. Обжарить сначала лук в течение 1 минуты, затем добавить грибы. Жарить до полупрозрачного цвета лука.

3. Далее следует добавить шпинат. Тушить все 10 минут.

4. Между тем измельчить орехи. Также добавить в общую массу и перемешать. На этом етапе можно снимать с огня.

5. Подавать блюдо с сыром и хлебом. Приятного аппетита!

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