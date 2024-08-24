Если обычный шашлык на мангале вам уже надоел, или вы просто хотите разнообразить свое меню, приготовьте скумбрию гриль. В такой рыбе мало костей, она очень мягкая и сочная, поэтому идеально подходит для гриля. К тому же, готовится гораздо быстрее, чем свинина.

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Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии на мангале опубликована на странице кулинара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Для лучшего вкуса понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лук – 2 шт.

укроп – 2 пучка

соль, перец, оливковое масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разбираем скумбрию на филе, удалите все косточки.

2. Сделать надрезы на кожуре.

3. Посолить и поперчить филе.

4. Мелко порезать лук.

5. Добавить в нее соль и хорошо переменить, чтобы она начала выделять сок.

6. Оторвать листики укропа, веточки мелко порезать.

7. Полить рыбу растительным маслом и начать класть филе в лук с укропом, перекладывая слоями.

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