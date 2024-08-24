Как вкусно приготовить скумбрию на мангале: полезная альтернатива шашлыку
Если обычный шашлык на мангале вам уже надоел, или вы просто хотите разнообразить свое меню, приготовьте скумбрию гриль. В такой рыбе мало костей, она очень мягкая и сочная, поэтому идеально подходит для гриля. К тому же, готовится гораздо быстрее, чем свинина.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии на мангале опубликована на странице кулинара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Для лучшего вкуса понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- укроп – 2 пучка
- соль, перец, оливковое масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разбираем скумбрию на филе, удалите все косточки.
2. Сделать надрезы на кожуре.
3. Посолить и поперчить филе.
4. Мелко порезать лук.
5. Добавить в нее соль и хорошо переменить, чтобы она начала выделять сок.
6. Оторвать листики укропа, веточки мелко порезать.
7. Полить рыбу растительным маслом и начать класть филе в лук с укропом, перекладывая слоями.
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