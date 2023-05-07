Как вкусно приготовить сладкую овсянку на завтрак: с шоколадом и малиной
Если для вас овсянка – это скучная и серая каша без вкуса, вы просто не умеете ее готовить. Продукт отлично сочетается с разнообразными компонентами. К примеру, шоколадом и малиной. Получается полноценное сладкое блюдо, которое еще и очень полезное.
Идея приготовления овсянки с шоколадом и малиной опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Чтобы подача была эффектной и эстетичной – следует выкладывать все компоненты разными слоями.
Ингредиенты:
- 1 чашка сырой овсянки
- 1 чашка растительного молока
- щепотка соли
- подсластитель (сироп) по вкусу
- 1/4 чашки малинового пюре
- 20 г черного шоколада
- 20 г белого шоколада
Способ приготовления:
1. Варим овсянку на молоке с щепоткой соли.
2. Когда будет готова, добавляем подсластитель. И разделяем всю кашу на три части.
3. В первую часть добавляем малиновое пюре.
4. Во вторую часть добавляем кусочки белого шоколада. От горячей каши шоколад сам растопится, вам нужно только хорошо размещать овсянку.
5. Точно такое же действие с третьей частью и черным шоколадом.
6. Выкладываем овсянку на тарелку, как пожелаете – полосками, кругами, цветными пятнами.
7. Украшаем завтрак орехами, фруктами или ягодами.
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