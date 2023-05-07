Если для вас овсянка – это скучная и серая каша без вкуса, вы просто не умеете ее готовить. Продукт отлично сочетается с разнообразными компонентами. К примеру, шоколадом и малиной. Получается полноценное сладкое блюдо, которое еще и очень полезное.

Идея приготовления овсянки с шоколадом и малиной опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Чтобы подача была эффектной и эстетичной – следует выкладывать все компоненты разными слоями.

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Ингредиенты:

1 чашка сырой овсянки

1 чашка растительного молока

щепотка соли

подсластитель (сироп) по вкусу

1/4 чашки малинового пюре

20 г черного шоколада

20 г белого шоколада

Способ приготовления:

1. Варим овсянку на молоке с щепоткой соли.

2. Когда будет готова, добавляем подсластитель. И разделяем всю кашу на три части.

3. В первую часть добавляем малиновое пюре.

4. Во вторую часть добавляем кусочки белого шоколада. От горячей каши шоколад сам растопится, вам нужно только хорошо размещать овсянку.

5. Точно такое же действие с третьей частью и черным шоколадом.

6. Выкладываем овсянку на тарелку, как пожелаете – полосками, кругами, цветными пятнами.

7. Украшаем завтрак орехами, фруктами или ягодами.

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