Как вкусно приготовить сладкую овсянку на завтрак: с шоколадом и малиной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить сладкую овсянку на завтрак: с шоколадом и малиной

Если для вас овсянка – это скучная и серая каша без вкуса, вы просто не умеете ее готовить. Продукт отлично сочетается с разнообразными компонентами. К примеру, шоколадом и малиной. Получается полноценное сладкое блюдо, которое еще и очень полезное.

Идея приготовления овсянки с шоколадом и малиной опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. Чтобы подача была эффектной и эстетичной – следует выкладывать все компоненты разными слоями.

Как вкусно приготовить сладкую овсянку на завтрак: с шоколадом и малиной
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Ингредиенты:

  • 1 чашка сырой овсянки
  • 1 чашка растительного молока
  • щепотка соли
  • подсластитель (сироп) по вкусу
  • 1/4 чашки малинового пюре
  • 20 г черного шоколада
  • 20 г белого шоколада

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить сладкую овсянку на завтрак: с шоколадом и малиной

1. Варим овсянку на молоке с щепоткой соли.

2. Когда будет готова, добавляем подсластитель. И разделяем всю кашу на три части.

Как вкусно приготовить сладкую овсянку на завтрак: с шоколадом и малиной

3. В первую часть добавляем малиновое пюре.

4. Во вторую часть добавляем кусочки белого шоколада. От горячей каши шоколад сам растопится, вам нужно только хорошо размещать овсянку.

Как вкусно приготовить сладкую овсянку на завтрак: с шоколадом и малиной

5. Точно такое же действие с третьей частью и черным шоколадом.

6. Выкладываем овсянку на тарелку, как пожелаете – полосками, кругами, цветными пятнами.

 

7. Украшаем завтрак орехами, фруктами или ягодами.

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