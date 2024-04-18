Куриное филе очень часто при приготовлении получается сухим и жестким. Для того, чтобы оно было мягким и сочным, кулинары советуют при приготовлении добавлять сыр, овощи, майонез, бекон.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе с бужениной и моцареллой.

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Ингредиенты:

филе куриное – 3 шт.

буженина – 80 г.

моцарелла – 160 г.

яйцо – 2 шт.

мука

панировочные сухари

масло – 40 г

мука – 30 г

молоко – 300 г

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте не до конца, сделайте "карманчик".

2. После обваляйте каждую в муке, затем во взбитом с солью яйце, далее в панировочных сухарях.

3. Переложите филе в форму, во внутрь каждого выложите буженину и сыр нарезанные тоненько.

4. Соус: в кастрюле растопите масло, добавьте муку и хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Далее влейте молоко и готовьте на огне до загустения.

5. Полейте соусом каждый кармашек, а сверху посыпьте сыром.

6. Запекайте в разогретой до 180-190 С духовке 40 минут.

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