Как вкусно приготовить сочное куриное филе: добавьте всего два ингредиента
Куриное филе очень часто при приготовлении получается сухим и жестким. Для того, чтобы оно было мягким и сочным, кулинары советуют при приготовлении добавлять сыр, овощи, майонез, бекон.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе с бужениной и моцареллой.
Ингредиенты:
- филе куриное – 3 шт.
- буженина – 80 г.
- моцарелла – 160 г.
- яйцо – 2 шт.
- мука
- панировочные сухари
- масло – 40 г
- мука – 30 г
- молоко – 300 г
Способ приготовления:
1. Филе разрежьте не до конца, сделайте "карманчик".
2. После обваляйте каждую в муке, затем во взбитом с солью яйце, далее в панировочных сухарях.
3. Переложите филе в форму, во внутрь каждого выложите буженину и сыр нарезанные тоненько.
4. Соус: в кастрюле растопите масло, добавьте муку и хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Далее влейте молоко и готовьте на огне до загустения.
5. Полейте соусом каждый кармашек, а сверху посыпьте сыром.
6. Запекайте в разогретой до 180-190 С духовке 40 минут.
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