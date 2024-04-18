Как вкусно приготовить сочное куриное филе: добавьте всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить сочное куриное филе: добавьте всего два ингредиента

Куриное филе очень часто при приготовлении получается сухим и жестким. Для того, чтобы оно было мягким и сочным, кулинары советуют при приготовлении добавлять сыр, овощи, майонез, бекон. 

Сочное филе с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе с бужениной и моцареллой. 

Рецепт филе
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Ингредиенты: 

  • филе куриное – 3 шт. 
  • буженина – 80 г.
  • моцарелла – 160 г.
  • яйцо – 2 шт.
  • мука
  • панировочные сухари
  • масло – 40 г
  • мука – 30 г
  • молоко – 300 г

Способ приготовления: 

1. Филе разрежьте не до конца, сделайте "карманчик".

Филе для приготовления

2. После обваляйте каждую в муке, затем во взбитом с солью яйце, далее в панировочных сухарях.

Панировочные сухари

3. Переложите филе в форму, во внутрь каждого выложите буженину и сыр нарезанные  тоненько. 

Филе с бужениной

4. Соус: в кастрюле растопите масло, добавьте муку и хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Далее влейте молоко и готовьте на огне до загустения.

Соус для блюда

5. Полейте соусом каждый кармашек, а сверху посыпьте сыром.

Приготовление филе с сыром

6. Запекайте в разогретой до 180-190 С духовке 40 минут. 

Готовое филе с сыром и соусом

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