Спаржевая фасоль – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. А еще ее можно вкусно консервировать на зиму.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом спаржевой фасоли с горчицей в зернах, и чесноком.

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Ингредиенты:

Фасоль спаржевую – 500 г

Растительное масло – 5 ст. л.

Уксус 6% – 3 ст. л.

Горчица в зернах – 4 ст. л.

Сахар – 2 ч. л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Соль – 0,5 ч л для маринада и 1 ч л для воды

Перец – по вкусу

Вода – 200 мл

Способ приготовления:

1. Маринад: смешайте растительное масло, уксус, горчицу, сахар, соль, перец, 1 зубчик чеснока выдавите, один зубчик нарезаем пластинками.

2. Воду доведите до кипения, добавьте соль, бросьте фасоль и варите 4-5 минут. Выложите фасоль в ледяную воду, чтобы сохранить яркий цвет.

3. Переложите фасоль в миску, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на сутки.

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