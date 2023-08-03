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Как вкусно приготовить спаржевую фасоль: рецепт оригинального блюда
Спаржевая фасоль – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. А еще ее можно вкусно консервировать на зиму.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом спаржевой фасоли с горчицей в зернах, и чесноком.
Ингредиенты:
- Фасоль спаржевую – 500 г
- Растительное масло – 5 ст. л.
- Уксус 6% – 3 ст. л.
- Горчица в зернах – 4 ст. л.
- Сахар – 2 ч. л.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Соль – 0,5 ч л для маринада и 1 ч л для воды
- Перец – по вкусу
- Вода – 200 мл
Способ приготовления:
1. Маринад: смешайте растительное масло, уксус, горчицу, сахар, соль, перец, 1 зубчик чеснока выдавите, один зубчик нарезаем пластинками.
2. Воду доведите до кипения, добавьте соль, бросьте фасоль и варите 4-5 минут. Выложите фасоль в ледяную воду, чтобы сохранить яркий цвет.
3. Переложите фасоль в миску, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на сутки.
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