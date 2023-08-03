Как вкусно приготовить спаржевую фасоль: рецепт оригинального блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Как вкусно приготовить фасоль

Спаржевая фасоль – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок. А еще ее можно вкусно консервировать на зиму. 

Фасоль для салата

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом спаржевой фасоли с горчицей в зернах, и чесноком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Фасоль спаржевую – 500 г
  • Растительное масло – 5 ст. л. 
  • Уксус 6% – 3 ст. л. 
  • Горчица в зернах – 4 ст. л. 
  • Сахар – 2 ч. л. 
  • Чеснок – 2-3 зуб. 
  • Соль – 0,5 ч л для маринада и 1 ч л для воды
  • Перец – по вкусу
  • Вода – 200 мл

Способ приготовления:

1. Маринад: смешайте растительное масло, уксус, горчицу, сахар, соль, перец, 1 зубчик чеснока выдавите, один зубчик нарезаем пластинками. 

Спаржевая фасоль для блюда

2. Воду доведите до кипения, добавьте соль, бросьте фасоль и варите 4-5 минут. Выложите фасоль в ледяную воду, чтобы сохранить яркий цвет. 

3. Переложите фасоль в миску, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на сутки.

Готовый салат

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