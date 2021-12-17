Как вкусно приготовить свеклу: низкокалорийная и пикантная альтернатива 'Шубе'

Из такого обычного овоща, как свекла, можно приготовить самостоятельное блюдо, которое станет удачным дополнением к вашему праздничному столу. Это прекрасная альтернатива салату "Шуба", если вы по определенным причинам не употребляете калорийную пищу с майонезом. Готовится блюдо очень просто и не требует много времени.

Идея пряной закуски из свеклы опубликована на странице kus_nyam в Instagram.

Ингредиенты:

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свекла – 600 г

соль, перец – по вкусу

петрушка – 10 г

оливковое масло – 1-1.5 ст.л. (для запекания)

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Ингредиенты для маринада:оливковое масло – 2 ст.лчеснок – 2-3 зубчикамед – 1 ч.л. (25 г)красный винный уксус или бальзамический – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистить свеклу, нарезать дольками с основанием примерно 1.5 см или полукольцами толщиной 1 см.

2. Застелить противень бумагой для запекания. Выложить ломтики свеклы в один слой плотно.

3. Сбрызнуть оливковым маслом, запекать при температуре 200°С в духовке 20-25 минут.

4. Перевернуть кусочки и выпекать еще 20-25 минут до готовности.

3. Почистить и мелко порезать чеснок. Соединить и тщательно перемешать маринад: 2 ст.л. оливкового масла, мед, чеснок и уксус. Можно выбрать черный рисовый, бальзамический, винный или яблочный уксус.

4. Мелко нарезать зелень петрушки. Выложить горячие ломтики свеклы в тарелку. Добавить петрушку и маринад.

Хорошо перемешать, добавить соль и молотый черный перец.

5. Свеклу можно подавать на стол через 15-30 минут или охладить до комнатной температуры, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 12-24 часа для лучшего вкуса.

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