Сырники из домашнего творога – самый вкусный вариант быстрого завтрака и десерта. Если в процессе приготовления они часто распадаются и не держат форму – существует простая альтернатива. Жарить, кстати, не нужно.

Фудблогер Варвара с ником valerikiry на своей странице в Instagram поделиласьрецептом сырников со вкусным соусом, которые вы легко приготовите в духовке.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 1 шт

сахар – 3 ст. л.

соль

ваниль

мука – 150-200 г

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изюм – 400 г

сметана – 300 г

сгущенка\сахар – 2 ст. л.

кокосовая стружка – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Творог переложить в глубокую миску. Добавить сахар, ваниль и яйцо. Взбить погружным блендером до однородности и пастообразной массы.

2. К полученной массе добавить изюм. Перемешать.

3. Далее добавить муку. Замесить творожное тесто.

4. Полученное тесто раскатать в две колбаски, разделить на порционные куски и сформировать сырники. Их нужно выложить на противень и сделать внутри каждого небольшое углубление.

5. Для соуса нужно смешать сметану, сгущенку/сахар и кокосовую стружку. Выложить в углубление сырничков.

6. Запекать сырники в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как добавлять яйца в сырники, чтобы они не распадались.