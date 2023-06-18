Как вкусно приготовить сырники на завтрак: жарить не надо
Сырники из домашнего творога – самый вкусный вариант быстрого завтрака и десерта. Если в процессе приготовления они часто распадаются и не держат форму – существует простая альтернатива. Жарить, кстати, не нужно.
Фудблогер Варвара с ником valerikiry на своей странице в Instagram поделиласьрецептом сырников со вкусным соусом, которые вы легко приготовите в духовке.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- яйца – 1 шт
- сахар – 3 ст. л.
- соль
- ваниль
- мука – 150-200 г
- изюм – 400 г
- сметана – 300 г
- сгущенка\сахар – 2 ст. л.
- кокосовая стружка – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Творог переложить в глубокую миску. Добавить сахар, ваниль и яйцо. Взбить погружным блендером до однородности и пастообразной массы.
2. К полученной массе добавить изюм. Перемешать.
3. Далее добавить муку. Замесить творожное тесто.
4. Полученное тесто раскатать в две колбаски, разделить на порционные куски и сформировать сырники. Их нужно выложить на противень и сделать внутри каждого небольшое углубление.
5. Для соуса нужно смешать сметану, сгущенку/сахар и кокосовую стружку. Выложить в углубление сырничков.
6. Запекать сырники в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как добавлять яйца в сырники, чтобы они не распадались.