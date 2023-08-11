Как вкусно приготовить сырный суп: идеальное блюдо для сытного обеда
Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо для обеда, в основе которого плавленый или твердый сыр. Первое блюдо часто дополняют мясом, грибами, колбасками и даже фрикадельками.
Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного супа с грибами для обеда за 30 минут.
Ингредиенты:
- мясо (в рецепте филе бедра курицы) – 350 г
- шампиньоны – 400 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- картофель – 2-3 шт
- сыр плавленый – 3 шт
- соль, перец, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать и обжарить мясо в кастрюле с толстым дном.
2. Налить воду и сварить бульон.
3. Между тем измельчить лук и измельчить морковь. Сделать на основе овощей зажарку.
4. Отдельно порезать и обжарить грибы до испарения жидкости.
5. Порезать и добавить в бульон картофель, посолить и варить почти до готовности.
6. Порезать плавленый сыр, добавить в бульон. Также добавить грибы и зажарку. Варить до полного расплавления сырков.
7. В конце добавить перец, лавровый лист, зелень. Накрыть крышкой и дать настояться. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: