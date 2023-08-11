Как вкусно приготовить сырный суп: идеальное блюдо для сытного обеда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Как вкусно приготовить сырный суп: идеальное блюдо для сытного обеда

Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо для обеда, в основе которого плавленый или твердый сыр. Первое блюдо часто дополняют мясом, грибами, колбасками и даже фрикадельками.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного супа с грибами для обеда за 30 минут.

Рецепт сырного супа с грибами и мясом

Ингредиенты:

  • мясо (в рецепте филе бедра курицы) – 350 г
  • шампиньоны – 400 г
  • лук – 1 шт
Видео дня
  • морковь – 1 шт
  • картофель – 2-3 шт
  • сыр плавленый – 3 шт
  • соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать и обжарить мясо в кастрюле с толстым дном.

2. Налить воду и сварить бульон.

Зажарка для супа

3. Между тем измельчить лук и измельчить морковь. Сделать на основе овощей зажарку.

4. Отдельно порезать и обжарить грибы до испарения жидкости.

Сырный суп с мясом и грибами

5. Порезать и добавить в бульон картофель, посолить и варить почти до готовности.

6. Порезать плавленый сыр, добавить в бульон. Также добавить грибы и зажарку. Варить до полного расплавления сырков.

Сырный суп с плавленым сыром

7. В конце добавить перец, лавровый лист, зелень. Накрыть крышкой и дать настояться. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты