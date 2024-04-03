Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
204
Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку

Из цветной капусты можно приготовить полноценное питательное блюдо прямо на сковороде. Для этого совместите продукт с другими овощами, а также не забудьте про кляр. Времени на это уйдет очень мало.

Идея приготовления жареной цветной капусты на сковородке опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Можно есть в самостоятельном виде или совмещать со свежими салатами, мясом, рыбой.

Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку

Ингредиенты:

Видео дня
  • цветная капуста – 1/2 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • перец чили

Ингредиенты для кляра:

  • мука – 150 г
  • соль – 1/2 ч.л.
  • вода

Ингредиенты для соуса:

  • соевый соус – 3 ст.л.
  • сахар – 1/2 ст.л.
  • белое вино – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку

1. Для кляра смешать муку, соль и воду – должна получиться консистенция сметаны.

2. Разделить цветную капусту на соцветие и погрузить каждое в кляр.

Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку

3. Обжарить с каждой стороны и выложить на бумажное полотенце.

Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку

4. Нарезать кубиками лук, чеснок и болгарский перец, обжарить до золотистости, добавив чили.

Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку

5. Смешать все ингредиенты для соуса и влить в сковороду.

6. Через 30 секунд добавить капусту и хорошо перемешать.

Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты