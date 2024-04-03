Как вкусно приготовить цветную капусту на сковородке: рецепт на скорую руку
Из цветной капусты можно приготовить полноценное питательное блюдо прямо на сковороде. Для этого совместите продукт с другими овощами, а также не забудьте про кляр. Времени на это уйдет очень мало.
Идея приготовления жареной цветной капусты на сковородке опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Можно есть в самостоятельном виде или совмещать со свежими салатами, мясом, рыбой.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1/2 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- перец чили
Ингредиенты для кляра:
- мука – 150 г
- соль – 1/2 ч.л.
- вода
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 3 ст.л.
- сахар – 1/2 ст.л.
- белое вино – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для кляра смешать муку, соль и воду – должна получиться консистенция сметаны.
2. Разделить цветную капусту на соцветие и погрузить каждое в кляр.
3. Обжарить с каждой стороны и выложить на бумажное полотенце.
4. Нарезать кубиками лук, чеснок и болгарский перец, обжарить до золотистости, добавив чили.
5. Смешать все ингредиенты для соуса и влить в сковороду.
6. Через 30 секунд добавить капусту и хорошо перемешать.
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