Из цветной капусты можно приготовить полноценное питательное блюдо прямо на сковороде. Для этого совместите продукт с другими овощами, а также не забудьте про кляр. Времени на это уйдет очень мало.

Идея приготовления жареной цветной капусты на сковородке опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Можно есть в самостоятельном виде или совмещать со свежими салатами, мясом, рыбой.

Ингредиенты:

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цветная капуста – 1/2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

перец чили

Ингредиенты для кляра:

мука – 150 г

соль – 1/2 ч.л.

вода

Ингредиенты для соуса:

соевый соус – 3 ст.л.

сахар – 1/2 ст.л.

белое вино – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для кляра смешать муку, соль и воду – должна получиться консистенция сметаны.

2. Разделить цветную капусту на соцветие и погрузить каждое в кляр.

3. Обжарить с каждой стороны и выложить на бумажное полотенце.

4. Нарезать кубиками лук, чеснок и болгарский перец, обжарить до золотистости, добавив чили.

5. Смешать все ингредиенты для соуса и влить в сковороду.

6. Через 30 секунд добавить капусту и хорошо перемешать.

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