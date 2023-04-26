Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Рецепт капусты

Тушенная капуста – очень простое, но при этом вкусное блюдо, которое готовится очень быстро и просто. Достаточно всего лишь мелко нашинковать капусту, обжаришь ее, добавить специи и овощи, тушить под крышкой. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с луком и морковью, которая получится мягкой и сочной. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • вода – 150-200 мл 

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами.

Капуста для приготовления блюда

2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до мягкости.  После туда же добавьте натертую морковь, посолите, поперчите, перемешайте и обжарьте еще 5 минут на среднем огне.

Морковь и лук

3. Далее добавьте капусту, хорошо перемешайте и немного обжарьте. Добавьте воду и накройте крышкой, периодически перемешивайте и готовьте 15-20 минут.

Готовая капуста

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