Тушенная капуста – очень простое, но при этом вкусное блюдо, которое готовится очень быстро и просто. Достаточно всего лишь мелко нашинковать капусту, обжаришь ее, добавить специи и овощи, тушить под крышкой.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с луком и морковью, которая получится мягкой и сочной.

Видео дня

Ингредиенты:

капуста – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

вода – 150-200 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами.

2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до мягкости. После туда же добавьте натертую морковь, посолите, поперчите, перемешайте и обжарьте еще 5 минут на среднем огне.

3. Далее добавьте капусту, хорошо перемешайте и немного обжарьте. Добавьте воду и накройте крышкой, периодически перемешивайте и готовьте 15-20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: