Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся самым простым рецептом
Тушенная капуста – очень простое, но при этом вкусное блюдо, которое готовится очень быстро и просто. Достаточно всего лишь мелко нашинковать капусту, обжаришь ее, добавить специи и овощи, тушить под крышкой.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с луком и морковью, которая получится мягкой и сочной.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- вода – 150-200 мл
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами.
2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до мягкости. После туда же добавьте натертую морковь, посолите, поперчите, перемешайте и обжарьте еще 5 минут на среднем огне.
3. Далее добавьте капусту, хорошо перемешайте и немного обжарьте. Добавьте воду и накройте крышкой, периодически перемешивайте и готовьте 15-20 минут.
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