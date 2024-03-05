Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся самым удачным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт капусты

Тушеная капуста может быть отличным дополнением к кашам, пюре, макаронам. Ее можно готовить с колбасками, фаршем, специями, томатной пастой и яблоками.

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с томатной пастой, которая получится очень сытной и ароматной. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • 1 капуста – 1,5 кг
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний лук
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1,5 ст. л. томатной пасты
  • 100-150 мл воды
  • соль, перец, масло, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту. Морковь натрите, лук мелко порежьте. Обжарьте лук и морковь. 

Зажарка для блюда

2. Добавьте капусту, чеснок, томатную пасту, влейте воду, специи, перец, масло, лавровый лист. Накройте крышкой и тушите.

Приготовление капусты с томатной пастой

Подавайте с колбасками, будет очень вкусно!

Готовая капуста с колбасками

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