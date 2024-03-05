Как вкусно приготовить тушеную капусту

Тушеная капуста может быть отличным дополнением к кашам, пюре, макаронам. Ее можно готовить с колбасками, фаршем, специями, томатной пастой и яблоками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с томатной пастой, которая получится очень сытной и ароматной.

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Ингредиенты:

1 капуста – 1,5 кг

1 средняя морковь

1 средний лук

3-4 зубчика чеснока

1,5 ст. л. томатной пасты

100-150 мл воды

соль, перец, масло, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту. Морковь натрите, лук мелко порежьте. Обжарьте лук и морковь.

2. Добавьте капусту, чеснок, томатную пасту, влейте воду, специи, перец, масло, лавровый лист. Накройте крышкой и тушите.

Подавайте с колбасками, будет очень вкусно!

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