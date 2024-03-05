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Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся самым удачным рецептом
Тушеная капуста может быть отличным дополнением к кашам, пюре, макаронам. Ее можно готовить с колбасками, фаршем, специями, томатной пастой и яблоками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с томатной пастой, которая получится очень сытной и ароматной.
Ингредиенты:
- 1 капуста – 1,5 кг
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- 3-4 зубчика чеснока
- 1,5 ст. л. томатной пасты
- 100-150 мл воды
- соль, перец, масло, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту. Морковь натрите, лук мелко порежьте. Обжарьте лук и морковь.
2. Добавьте капусту, чеснок, томатную пасту, влейте воду, специи, перец, масло, лавровый лист. Накройте крышкой и тушите.
Подавайте с колбасками, будет очень вкусно!
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