Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся секретом и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт капусты

Тушеная капуста – очень простое, бюджетное и сытное блюдо, которое можно готовить с мясом, фаршем, овощами, черносливом. Для того, чтобы капуста была сочной, кулинары советуют добавить томатную пасту. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с луком, чесноком и томатной пастой. 

Рецепт капусты
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Совет от кулинара: секрет сочной, нежной капусты именно в приготовлении в кастрюле с толстым дном, солит которую нужно в конце приготовления! 

Ингредиенты:

  • 1 капуста – 1,5 кг
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний лук
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1,5 ст.л. томатной пасты
  • 100-150 мл воды
  • соль, перец, масло, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжарьте до золотистости. 

Приготовление капусты

2. После добавьте порезанную капусту, перемешайте, туда же чеснок, томатную пасту, специи и воду, еще раз перемешайте и тушите под крышкой 1 час на маленьком огне. 

Готовая капуста

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