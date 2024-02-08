Как вкусно приготовить тушеную капусту

Тушеная капуста – очень простое, бюджетное и сытное блюдо, которое можно готовить с мясом, фаршем, овощами, черносливом. Для того, чтобы капуста была сочной, кулинары советуют добавить томатную пасту.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с луком, чесноком и томатной пастой.

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Совет от кулинара: секрет сочной, нежной капусты именно в приготовлении в кастрюле с толстым дном, солит которую нужно в конце приготовления!

Ингредиенты:

1 капуста – 1,5 кг

1 средняя морковь

1 средний лук

3-4 зубчика чеснока

1,5 ст.л. томатной пасты

100-150 мл воды

соль, перец, масло, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжарьте до золотистости.

2. После добавьте порезанную капусту, перемешайте, туда же чеснок, томатную пасту, специи и воду, еще раз перемешайте и тушите под крышкой 1 час на маленьком огне.

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