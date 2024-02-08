Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся секретом и рецептом
Тушеная капуста – очень простое, бюджетное и сытное блюдо, которое можно готовить с мясом, фаршем, овощами, черносливом. Для того, чтобы капуста была сочной, кулинары советуют добавить томатную пасту.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с луком, чесноком и томатной пастой.
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Совет от кулинара: секрет сочной, нежной капусты именно в приготовлении в кастрюле с толстым дном, солит которую нужно в конце приготовления!
Ингредиенты:
- 1 капуста – 1,5 кг
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- 3-4 зубчика чеснока
- 1,5 ст.л. томатной пасты
- 100-150 мл воды
- соль, перец, масло, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Лук и морковь обжарьте до золотистости.
2. После добавьте порезанную капусту, перемешайте, туда же чеснок, томатную пасту, специи и воду, еще раз перемешайте и тушите под крышкой 1 час на маленьком огне.
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