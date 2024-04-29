Как вкусно приготовить тушеную капусту: идеальное дополнение ко многих блюдам

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить тушеную капусту: идеальное дополнение ко многих блюдам

Тушеная капуста – идеальное дополнение ко многим блюдам, к тому же готовится она очень быстро. Стоит отметить, что готовить ее можно с грибами, овощами, яблоками, черносливом, фаршем, куриным филе, печенью. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с чесноком, томатной пастой и морковью. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты: 

  • 1 капуста
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний лук
  • 3-4 зуб. чеснока
  • 1,5 ст. л. томатной пасты
  • 100-150 мл воды
  • соль, перец, масло, лавровый лист 

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту.

Свежая капуста

2. Морковь натрите, лук нарежьте кубиком. 

Тушеная капуста с томатной пастой

3. В моркови с луком добавьте томатную пасту, влейте воду, тушите до мягкости.

Капуста с колбасой

4. В конце посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте еще несколько минут под крышкой.

Готовая капуста

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