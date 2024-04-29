Тушеная капуста – идеальное дополнение ко многим блюдам, к тому же готовится она очень быстро. Стоит отметить, что готовить ее можно с грибами, овощами, яблоками, черносливом, фаршем, куриным филе, печенью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с чесноком, томатной пастой и морковью.

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Ингредиенты:

1 капуста

1 средняя морковь

1 средний лук

3-4 зуб. чеснока

1,5 ст. л. томатной пасты

100-150 мл воды

соль, перец, масло, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту.

2. Морковь натрите, лук нарежьте кубиком.

3. В моркови с луком добавьте томатную пасту, влейте воду, тушите до мягкости.

4. В конце посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте еще несколько минут под крышкой.

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