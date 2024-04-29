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Как вкусно приготовить тушеную капусту: идеальное дополнение ко многих блюдам
Тушеная капуста – идеальное дополнение ко многим блюдам, к тому же готовится она очень быстро. Стоит отметить, что готовить ее можно с грибами, овощами, яблоками, черносливом, фаршем, куриным филе, печенью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с чесноком, томатной пастой и морковью.
Ингредиенты:
- 1 капуста
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- 3-4 зуб. чеснока
- 1,5 ст. л. томатной пасты
- 100-150 мл воды
- соль, перец, масло, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту.
2. Морковь натрите, лук нарежьте кубиком.
3. В моркови с луком добавьте томатную пасту, влейте воду, тушите до мягкости.
4. В конце посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте еще несколько минут под крышкой.
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