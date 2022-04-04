Как вкусно приготовить тушеную капусту: один ингредиент, который изменит блюдо
Тушеная капуста – это хоть и банальное, но одновременно сытное и питательное блюдо. Ее можно приготовить с мясом, грибами, крупами, или просто со специями. Также блюдо получается не менее вкусным, если приготовить его на основе квашеной капусты, а вместо мяса добавить обычную тушенку, которая точно найдется дома.
Рецептом тушеной капусты с тушенкой поделилась популярная кондитер, кулинар Лилия Цвит (li_li2358) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
квашеная капуста – 900 г
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
тушенка
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на крупной терке.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Обжарить овощи до мягкости.
4. Добавить к овощам квашеную капусту. Налить немного воды и тушить на слабом огне 1 час.
5. Снять капусту с огня. Добавить тушенку, лавровые листья, соль и перец.
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