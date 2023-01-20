Как вкусно приготовить тушеную капусту: рассказываем, что сделает вкус блюда необычным
Белокачанная капуста – очень полезный и вкусный продукт, из которого можно приготовить: борщ, супы, салаты, запеканки. А также ее можно вкусно тушить с мясом, черносливом, чесноком, специями. Для яркого вкуса можно добавить чернослив, орехи и куркума.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с филе, томатной пастой, морковью и специями.
Ингредиенты:
- Филе – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Капуста – 1/2 шт.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Вода – 250 мл
- Специи: соль, перец, паприка, куркума
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и натрите морковь, хорошо обжарьте их до золотистости.
2. Филе нарежьте на небольшие кусочки и также обжарьте до готовности, посолите, поперчите, добавьте готовую зажарку.
3. Капусту нашинкуйте и отдельно обжарьте до полуготовности, после добавьте зажарку с мясом, хорошо перемешайте и накройте крышкой.
4. Разведите в воде томатную пасту, добавьте в сковороду, посолите, поперчите, перемешайте и тушите на маленьком огне до готовности.
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