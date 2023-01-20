Как вкусно приготовить тушеную капусту: рассказываем, что сделает вкус блюда необычным

Белокачанная капуста – очень полезный и вкусный продукт, из которого можно приготовить: борщ, супы, салаты, запеканки. А также ее можно вкусно тушить с мясом, черносливом, чесноком, специями. Для яркого вкуса можно добавить чернослив, орехи и куркума.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с филе, томатной пастой, морковью и специями.

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Ингредиенты:

Филе – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Капуста – 1/2 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Вода – 250 мл

Специи: соль, перец, паприка, куркума

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и натрите морковь, хорошо обжарьте их до золотистости.

2. Филе нарежьте на небольшие кусочки и также обжарьте до готовности, посолите, поперчите, добавьте готовую зажарку.

3. Капусту нашинкуйте и отдельно обжарьте до полуготовности, после добавьте зажарку с мясом, хорошо перемешайте и накройте крышкой.

4. Разведите в воде томатную пасту, добавьте в сковороду, посолите, поперчите, перемешайте и тушите на маленьком огне до готовности.

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