Скумбрия – идеальный полезный вид рыбы, которую можно запекать, солить и мариновать, готовить на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с овощами, специями и масло.

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Ингредиенты:

филе скумбрии

картофель

лучок

томаты черри

лимон

масло

соль

специи для картофеля и рыбы

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите вместе с помидорами и луком на противень. Сверху полейте маслом и добавьте соль и специи.

2. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи.

3. Выложите рыбку на овощи, обязательно полейте соком лимона и маслом.

4. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

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