Как вкусно приготовить запеченную скумбрию: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить запеченную скумбрию: делимся самым простым рецептом

Скумбрия – идеальный полезный вид рыбы, которую можно запекать, солить и мариновать, готовить на мангале. 

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с овощами, специями и масло.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • филе скумбрии
  • картофель
  • лучок
  • томаты черри
  • лимон
  • масло
  • соль
  • специи для картофеля и рыбы

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите вместе с помидорами и луком на противень. Сверху полейте маслом и добавьте соль и специи.

Овощи с маслом и специями

2. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи.

Филе со специями

3. Выложите рыбку на овощи, обязательно полейте соком лимона и маслом.

Приготовление рыбы

4. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовая рыба

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