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Как вкусно приготовить запеченную скумбрию: делимся самым простым рецептом
Скумбрия – идеальный полезный вид рыбы, которую можно запекать, солить и мариновать, готовить на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с овощами, специями и масло.
Ингредиенты:
- филе скумбрии
- картофель
- лучок
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль
- специи для картофеля и рыбы
Способ приготовления:
1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите вместе с помидорами и луком на противень. Сверху полейте маслом и добавьте соль и специи.
2. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи.
3. Выложите рыбку на овощи, обязательно полейте соком лимона и маслом.
4. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
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