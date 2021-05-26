Как вкусно приготовить зеленый борщ: простой рецепт от шеф-повара

Зеленый борщ у всех, конечно же, ассоциируется с весной и летом, зеленью и легкой едой. Это действительно так, хоть он и состоит из простых ингредиентов, но является очень сытным и вкусным.
Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин поделился на своей странице в Instagram рецептом настоящего, вкусного, наваристого, весеннего зеленого борща.
Ингредиенты:
ребра – 500 г
лопатка свиная – 500 г
вода – 1,5 л
картошка – 4-5 шт.
лук – 1-2 шт.
яйца – 4 шт.
чеснок – 1-4 зуб.
оливковое масло – 200 мл
корень петрушки – 1 шт.
корень сельдерея – 1 шт.
любисток – 20 г
зелень сельдерея – 150 г
зеленый лук – 1 пучок
укроп – 1 пучок
черемша – 1 пучок
шпинат – 100 г
щавель – 150 г
сок лимона – 2-3 ст. л.
лавровый лист – 2-3 шт.
сметана – 200 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом нужно приготовить все для бульона. С телячьей лопатки удалите пленки и сухожилия, нарежьте мясо на одинаковые куски примерно граммов по 50.
Залейте мясо холодной водой, поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Обязательно следите за пеной, ее нужно начинать снимать через три-четыре минуты кипения на минимальном огне. Бульон нужно варить 3 часа.
Тем временем нужно на оливковом масле поджарить корень сельдерея и петрушки, посолите, поперчите и готовьте на слабом огне минут 20-25.
Очистите картофель, нарежьте кубиком и отправьте в готовый бульон. К ним же добавьте через минут 15 пасировку и всю зелень, которую нужно предварительно измельчить.
Дайте борщу закипеть и выключите, накройте на 30 минут крышкой, чтобы он настоялся.
Сварите яйка и измельчите оставшуюся зелень. Яйца нарежьте или натрите на терке и разложите на тарелки вместе с зеленью, залейте борщом, добавьте сметану и сок лимона.
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