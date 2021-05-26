Как вкусно приготовить зеленый борщ: простой рецепт от шеф-повара

Зеленый борщ у всех, конечно же, ассоциируется с весной и летом, зеленью и легкой едой. Это действительно так, хоть он и состоит из простых ингредиентов, но является очень сытным и вкусным.

Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин поделился на своей странице в Instagram рецептом настоящего, вкусного, наваристого, весеннего зеленого борща.

Ингредиенты:

ребра – 500 г

лопатка свиная – 500 г

вода – 1,5 л

картошка – 4-5 шт.

лук – 1-2 шт.

яйца – 4 шт.

чеснок – 1-4 зуб.

оливковое масло – 200 мл

корень петрушки – 1 шт.

корень сельдерея – 1 шт.

любисток – 20 г

зелень сельдерея – 150 г

зеленый лук – 1 пучок

укроп – 1 пучок

черемша – 1 пучок

шпинат – 100 г

щавель – 150 г

сок лимона – 2-3 ст. л.

лавровый лист – 2-3 шт.

сметана – 200 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом нужно приготовить все для бульона. С телячьей лопатки удалите пленки и сухожилия, нарежьте мясо на одинаковые куски примерно граммов по 50. Залейте мясо холодной водой, поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Обязательно следите за пеной, ее нужно начинать снимать через три-четыре минуты кипения на минимальном огне. Бульон нужно варить 3 часа. Тем временем нужно на оливковом масле поджарить корень сельдерея и петрушки, посолите, поперчите и готовьте на слабом огне минут 20-25. Очистите картофель, нарежьте кубиком и отправьте в готовый бульон. К ним же добавьте через минут 15 пасировку и всю зелень, которую нужно предварительно измельчить. Дайте борщу закипеть и выключите, накройте на 30 минут крышкой, чтобы он настоялся. Сварите яйка и измельчите оставшуюся зелень. Яйца нарежьте или натрите на терке и разложите на тарелки вместе с зеленью, залейте борщом, добавьте сметану и сок лимона.

Рецепт зеленого борща от Савелия Либкина. Источник: скрин

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