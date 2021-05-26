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Как вкусно приготовить зеленый борщ: простой рецепт от шеф-повара

1.2т
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Зеленый борщ у всех, конечно же, ассоциируется с весной и летом, зеленью и легкой едой. Это действительно так, хоть он и состоит из простых ингредиентов, но является очень сытным и вкусным.

Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин поделился на своей странице в Instagram рецептом настоящего, вкусного, наваристого, весеннего зеленого борща.

Ингредиенты:

  • ребра – 500 г

  • лопатка свиная – 500 г

  • вода – 1,5 л

  • картошка – 4-5 шт.

  • лук – 1-2 шт.

  • яйца – 4 шт.

  • чеснок – 1-4 зуб.

  • оливковое масло – 200 мл

  • корень петрушки – 1 шт.

  • корень сельдерея – 1 шт.

  • любисток – 20 г

  • зелень сельдерея – 150 г

  • зеленый лук – 1 пучок

  • укроп – 1 пучок

  • черемша – 1 пучок

  • шпинат – 100 г

  • щавель – 150 г

  • сок лимона – 2-3 ст. л.

  • лавровый лист – 2-3 шт.

  • сметана – 200 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом нужно приготовить все для бульона. С телячьей лопатки удалите пленки и сухожилия, нарежьте мясо на одинаковые куски примерно граммов по 50.

  2. Залейте мясо холодной водой, поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Обязательно следите за пеной, ее нужно начинать снимать через три-четыре минуты кипения на минимальном огне. Бульон нужно варить 3 часа.

  3. Тем временем нужно на оливковом масле поджарить корень сельдерея и петрушки, посолите, поперчите и готовьте на слабом огне минут 20-25.

  4. Очистите картофель, нарежьте кубиком и отправьте в готовый бульон. К ним же добавьте через минут 15 пасировку и всю зелень, которую нужно предварительно измельчить.

  5. Дайте борщу закипеть и выключите, накройте на 30 минут крышкой, чтобы он настоялся.

  6. Сварите яйка и измельчите оставшуюся зелень. Яйца нарежьте или натрите на терке и разложите на тарелки вместе с зеленью, залейте борщом, добавьте сметану и сок лимона.

Рецепт зеленого борща от Савелия Либкина
Рецепт зеленого борща от Савелия Либкина. Источник: скрин

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Тег
еда
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