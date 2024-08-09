В консервации очень вкусно соединить баклажаны с перцем. Для таких овощей идеально подходит маринад на основе чеснока и меда. Закуска получается достаточно пикантной и ее можно есть вместо салата.

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Идея приготовления перца с баклажанами на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником alena nerovnya в Instagram. Блюдо отлично хранится на зиму.

Ингредиенты:

перец – 1 кг.

баклажаны – 3 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

масло – 150 мл.

соль – 1 ч.л.

дижонская горчица – 2 ст.л.

мед – 2 ст.л.

розмарин

лавровые листья

перец горошком

Способ приготовления:

1. Баклажаны запечь кружочками. Перец сладкий запечь, сложить в пакет, чтобы он пропарился.

2. Почистить, кожуру снять.

3. Для маринада соединить: натертый чеснок, растительное масло, соль, горчицу, мед, розмарин, лавровый лист и перец горошком.

4. Прогреть, не кипятить.

5. Готовить овощи в маринаде 15 минут.

6. Выложить в стерилизованные банки, закатать и укутать до охлаждения.

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