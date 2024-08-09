Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом
В консервации очень вкусно соединить баклажаны с перцем. Для таких овощей идеально подходит маринад на основе чеснока и меда. Закуска получается достаточно пикантной и ее можно есть вместо салата.
Идея приготовления перца с баклажанами на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником alena nerovnya в Instagram. Блюдо отлично хранится на зиму.
Ингредиенты:
- перец – 1 кг.
- баклажаны – 3 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- масло – 150 мл.
- соль – 1 ч.л.
- дижонская горчица – 2 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
- розмарин
- лавровые листья
- перец горошком
Способ приготовления:
1. Баклажаны запечь кружочками. Перец сладкий запечь, сложить в пакет, чтобы он пропарился.
2. Почистить, кожуру снять.
3. Для маринада соединить: натертый чеснок, растительное масло, соль, горчицу, мед, розмарин, лавровый лист и перец горошком.
4. Прогреть, не кипятить.
5. Готовить овощи в маринаде 15 минут.
6. Выложить в стерилизованные банки, закатать и укутать до охлаждения.
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