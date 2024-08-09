Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
180
Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

В консервации очень вкусно соединить баклажаны с перцем. Для таких овощей идеально подходит маринад на основе чеснока и меда. Закуска получается достаточно пикантной и ее можно есть вместо салата.

Видео дня

Идея приготовления перца с баклажанами на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником alena nerovnya в Instagram. Блюдо отлично хранится на зиму.

Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

Ингредиенты:

  • перец – 1 кг.
  • баклажаны – 3 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • масло – 150 мл.
  • соль – 1 ч.л.
  • дижонская горчица – 2 ст.л.
  • мед – 2 ст.л.
  • розмарин
  • лавровые листья
  • перец горошком

Способ приготовления:

Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

1. Баклажаны запечь кружочками. Перец сладкий запечь, сложить в пакет, чтобы он пропарился.

2. Почистить, кожуру снять.

Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

3. Для маринада соединить: натертый чеснок, растительное масло, соль, горчицу, мед, розмарин, лавровый лист и перец горошком.

Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

4. Прогреть, не кипятить.

Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

5. Готовить овощи в маринаде 15 минут.

Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

6. Выложить в стерилизованные банки, закатать и укутать до охлаждения.

Как вкусно закрыть баклажаны с перцем на зиму: пикантный маринад с горчицей и медом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты