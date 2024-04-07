Сезон березового сока в разгаре. Таким весенним напитком точно стоит запастись на зиму, потому что это гораздо лучше, чем пить сладкую магазинную воду с красителями. Но березовый сок не имеет выраженного вкуса, поэтому его нужно добавить с помощью нескольких простых ингредиентов.

Простым рецептом березового сока на зиму поделилась блоггерша Екатерина Венгерская (katya.vengerska ) в Instagram. Дополнение можно выбрать любое по вашему вкусу: цитрусы, конфеты или сухофрукты.

Ингредиенты на банке 3 л:

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сахар – 200 г

лимонная кислота – 1/2 ч.л.

апельсин/конфеты/сушка/лимон/киви/изюм или что-то на ваш выбор

Способ приготовления:

1. Березовый сок процедить.

2. Поставить на огонь.

3. Довести до кипения.

4. Насыпать в банку все по пропорциям.

5. Залить соком.

6. Закатать крышкой.

7. Перевернуть.

8. Накрыть до полного охлаждения. Вынести в подвал или погреб.

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