Как вкусно закрыть березовый сок на зиму: понадобится всего 3 ингредиента
Сезон березового сока в разгаре. Таким весенним напитком точно стоит запастись на зиму, потому что это гораздо лучше, чем пить сладкую магазинную воду с красителями. Но березовый сок не имеет выраженного вкуса, поэтому его нужно добавить с помощью нескольких простых ингредиентов.
Простым рецептом березового сока на зиму поделилась блоггерша Екатерина Венгерская (katya.vengerska ) в Instagram. Дополнение можно выбрать любое по вашему вкусу: цитрусы, конфеты или сухофрукты.
Ингредиенты на банке 3 л:
- сахар – 200 г
- лимонная кислота – 1/2 ч.л.
- апельсин/конфеты/сушка/лимон/киви/изюм или что-то на ваш выбор
Способ приготовления:
1. Березовый сок процедить.
2. Поставить на огонь.
3. Довести до кипения.
4. Насыпать в банку все по пропорциям.
5. Залить соком.
6. Закатать крышкой.
7. Перевернуть.
8. Накрыть до полного охлаждения. Вынести в подвал или погреб.
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