Огурцы на зиму получатся очень хрустящими и сочными, если закрыть их в маринаде с кетчупом. Овощи будут иметь пряный насыщенный вкус. К тому же, не будут размякать в банке.

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Идея приготовления хрустящих консервированных огурцов с кетчупом чили опубликована на странице фудблогера Инны с ником shumak inna в Instgaram. Маринад очень простой.

Ингредиенты для маринада:

вода – 3 стакана

уксус – 150 мл.

сахар – 1 стакан

соль – 2 ст.л.

кетчуп чили – 5-6 ст.л.

Способ приготовления:

1. Ингредиенты маринада смешать между собой.

2. Поставить на огонь прокипятить 2-3 минуты.

3. Огурцы промыть и отрезать хвостики.

4. На дно банки положить почищенные зубчики чеснока, лавровые листья и перец горошек (по вкусу).

5. Выложить в банку огурцы и залить маринадом.

6. Стерилизовать 5-7 минут (литровые банки).

7. Эта порция маринада рассчитана примерно на 2 литровых банки.

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