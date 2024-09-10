Как вкусно закрыть огурцы на зиму: очень простой и пикантный маринад с кетчупом
Огурцы на зиму получатся очень хрустящими и сочными, если закрыть их в маринаде с кетчупом. Овощи будут иметь пряный насыщенный вкус. К тому же, не будут размякать в банке.
Идея приготовления хрустящих консервированных огурцов с кетчупом чили опубликована на странице фудблогера Инны с ником shumak inna в Instgaram. Маринад очень простой.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 3 стакана
- уксус – 150 мл.
- сахар – 1 стакан
- соль – 2 ст.л.
- кетчуп чили – 5-6 ст.л.
Способ приготовления:
1. Ингредиенты маринада смешать между собой.
2. Поставить на огонь прокипятить 2-3 минуты.
3. Огурцы промыть и отрезать хвостики.
4. На дно банки положить почищенные зубчики чеснока, лавровые листья и перец горошек (по вкусу).
5. Выложить в банку огурцы и залить маринадом.
6. Стерилизовать 5-7 минут (литровые банки).
7. Эта порция маринада рассчитана примерно на 2 литровых банки.
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