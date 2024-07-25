Консервация – это дело, которым каждое лето занимаются миллионы хозяек в любом уголке Украины. Самым популярным блюдом для консервирования, конечно, считаются огурцы. В результате даже в самую холодную зиму на столе появятся невероятно вкусные, хрустящие и ароматные овощи, которые прекрасно подойдут в качестве закуски.

Видео дня

У каждой хозяйки есть свой собственный рецепт консервирования огурцов. А вот кулинарный эксперт Константин Грубич в Facebook поделился рецептом этого блюда, которое готовят в Киевской области в селе Богданивка. Такой вид заготовок на зиму, говорит он, точно придется всем по вкусу.

Ингредиенты на 4-литровую банку

Огурцы

Лавровое письмо

Перец горошком

Перец душистый

Листья хрена

Листья смородины

Укроп (зонтики)

чеснок – несколько зубцов

соль - 100 гр

Способ приготовления

1. На дно чистой банки выкладываем все составляющие, кроме соли. Листья хрена и смородины закладываем как можно больше. Это придаст огурцам хрустящие.

2. Добавляем тщательно вымытые огурцы.

3. Добавляем соль прямо в банке.

4. Заливаем огурцы ледяной водой до краев банки.

5. Сверху закрываем огурцы еще одним листочком хрена.

6. Закрываем банку капроновой крышкой и отправляем в погреб.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты консерваций: