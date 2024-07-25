Как вкусно закрыть огурцы на зиму: проверенный рецепт на 4-литровую банку
Консервация – это дело, которым каждое лето занимаются миллионы хозяек в любом уголке Украины. Самым популярным блюдом для консервирования, конечно, считаются огурцы. В результате даже в самую холодную зиму на столе появятся невероятно вкусные, хрустящие и ароматные овощи, которые прекрасно подойдут в качестве закуски.
У каждой хозяйки есть свой собственный рецепт консервирования огурцов. А вот кулинарный эксперт Константин Грубич в Facebook поделился рецептом этого блюда, которое готовят в Киевской области в селе Богданивка. Такой вид заготовок на зиму, говорит он, точно придется всем по вкусу.
Ингредиенты на 4-литровую банку
- Огурцы
- Лавровое письмо
- Перец горошком
- Перец душистый
- Листья хрена
- Листья смородины
- Укроп (зонтики)
- чеснок – несколько зубцов
- соль - 100 гр
Способ приготовления
1. На дно чистой банки выкладываем все составляющие, кроме соли. Листья хрена и смородины закладываем как можно больше. Это придаст огурцам хрустящие.
2. Добавляем тщательно вымытые огурцы.
3. Добавляем соль прямо в банке.
4. Заливаем огурцы ледяной водой до краев банки.
5. Сверху закрываем огурцы еще одним листочком хрена.
6. Закрываем банку капроновой крышкой и отправляем в погреб.
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