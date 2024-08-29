Период консервирования овощей в разгаре. Проще всего готовить на зиму именно огурцы. Нужно только соблюдать правильные пропорции маринада, чтобы плоды получились сочными и хрустящими.

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Идея приготовления пикантных огурцов с чесноком и морковью на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instgaram. Закуска станет отличным дополнением праздничного стола.

Ингредиенты на литровую банку:

кружочки моркови – 8 шт.

чеснок – 8 зубчиков

черный перец – 8 горошин

лавровые листья – 4 шт.

сахар – 3 ч.л.

соль – 1,5 ч.л.

уксус – 5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Выложить в банку морковь, чеснок, перец и лавровые листья.

2. После этого огурцы.

3. Добавить сахар, соль, уксус.

4. Залить кипятком.

5. Стерилизовать 10-15 минут (огурцы должны изменить цвет).

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