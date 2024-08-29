Видео дня
Как вкусно закрыть огурцы на зиму: рецепт с морковью и чесноком
Период консервирования овощей в разгаре. Проще всего готовить на зиму именно огурцы. Нужно только соблюдать правильные пропорции маринада, чтобы плоды получились сочными и хрустящими.
Идея приготовления пикантных огурцов с чесноком и морковью на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instgaram. Закуска станет отличным дополнением праздничного стола.
Ингредиенты на литровую банку:
- кружочки моркови – 8 шт.
- чеснок – 8 зубчиков
- черный перец – 8 горошин
- лавровые листья – 4 шт.
- сахар – 3 ч.л.
- соль – 1,5 ч.л.
- уксус – 5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Выложить в банку морковь, чеснок, перец и лавровые листья.
2. После этого огурцы.
3. Добавить сахар, соль, уксус.
4. Залить кипятком.
5. Стерилизовать 10-15 минут (огурцы должны изменить цвет).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: