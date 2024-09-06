Сочный болгарский перец вкусно закрыть на зиму. В настоящее время выйдет отличная универсальная закуска, которая станет идеальным дополнением к праздничному столу или просто обеду. Чтобы сделать такую заготовку, понадобится всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления консервированного перца на зиму опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.mycookbook в Instgaram. Хранить закрутку нужно в прохладном месте.

Ингредиенты:

перец – 3 кг. (уже очищенного)

чеснок – 60 г

вода – 1 л

масло – 250 мл.

соль – 60 г или 2 ст.л. с горкой

сахар – 250 г

перец душистый

лавровые листья

уксус – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Банки промыть и тщательно простерилизовать удобным способом.

2. Перец необходимо хорошо помыть, разделить пополам, убрать хвостик и семена.

3. Далее разрезать половинки на куски желаемой величины, ориентировочно величины ваших банок.

4. Для приготовления маринада использовать большую кастрюлю. В нее добавить: воду, соль, сахар, перец душистый, лавровый лист, масло и чеснок.

5. Тщательно перемешать и довести до кипения маринад.

6. Уксус добавить уже после закипания всей смеси в кастрюле.

7. В кипящий маринад выложить подготовленный перец и на небольшом огне варить его 15 минут, осторожно помешивая.

8. Перец должен стать более мягким, но не развариться.

9. Когда перец станет мягче, переложить его горячим в подготовленные простерилизованные банки, следить за тем, чтобы специи распределились между банками равномерно.

10. Залить кипящим маринадом и сразу закрыть крышкой.

11. Банки маринованного перца перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставляю их так стоять, пока они остынут.

12. Поставить на хранение в подвале.

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