Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада
Сочный болгарский перец вкусно закрыть на зиму. В настоящее время выйдет отличная универсальная закуска, которая станет идеальным дополнением к праздничному столу или просто обеду. Чтобы сделать такую заготовку, понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления консервированного перца на зиму опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.mycookbook в Instgaram. Хранить закрутку нужно в прохладном месте.
Ингредиенты:
- перец – 3 кг. (уже очищенного)
- чеснок – 60 г
- вода – 1 л
- масло – 250 мл.
- соль – 60 г или 2 ст.л. с горкой
- сахар – 250 г
- перец душистый
- лавровые листья
- уксус – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Банки промыть и тщательно простерилизовать удобным способом.
2. Перец необходимо хорошо помыть, разделить пополам, убрать хвостик и семена.
3. Далее разрезать половинки на куски желаемой величины, ориентировочно величины ваших банок.
4. Для приготовления маринада использовать большую кастрюлю. В нее добавить: воду, соль, сахар, перец душистый, лавровый лист, масло и чеснок.
5. Тщательно перемешать и довести до кипения маринад.
6. Уксус добавить уже после закипания всей смеси в кастрюле.
7. В кипящий маринад выложить подготовленный перец и на небольшом огне варить его 15 минут, осторожно помешивая.
8. Перец должен стать более мягким, но не развариться.
9. Когда перец станет мягче, переложить его горячим в подготовленные простерилизованные банки, следить за тем, чтобы специи распределились между банками равномерно.
10. Залить кипящим маринадом и сразу закрыть крышкой.
11. Банки маринованного перца перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставляю их так стоять, пока они остынут.
12. Поставить на хранение в подвале.
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