Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

Сочный болгарский перец вкусно закрыть на зиму. В настоящее время выйдет отличная универсальная закуска, которая станет идеальным дополнением к праздничному столу или просто обеду. Чтобы сделать такую заготовку, понадобится всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления консервированного перца на зиму опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.mycookbook в Instgaram. Хранить закрутку нужно в прохладном месте.

Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

Ингредиенты:

  • перец – 3 кг. (уже очищенного)
  • чеснок – 60 г
  • вода – 1 л
  • масло – 250 мл.
  • соль – 60 г или 2 ст.л. с горкой
  • сахар – 250 г
  • перец душистый
  • лавровые листья
  • уксус – 150 мл.

Способ приготовления:

Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

1. Банки промыть и тщательно простерилизовать удобным способом.

2. Перец необходимо хорошо помыть, разделить пополам, убрать хвостик и семена.

Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

3. Далее разрезать половинки на куски желаемой величины, ориентировочно величины ваших банок.

4. Для приготовления маринада использовать большую кастрюлю. В нее добавить: воду, соль, сахар, перец душистый, лавровый лист, масло и чеснок.

Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

5. Тщательно перемешать и довести до кипения маринад.

6. Уксус добавить уже после закипания всей смеси в кастрюле.

Лавровый лист для приготовления блюд

7. В кипящий маринад выложить подготовленный перец и на небольшом огне варить его 15 минут, осторожно помешивая.

8. Перец должен стать более мягким, но не развариться.

Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

9. Когда перец станет мягче, переложить его горячим в подготовленные простерилизованные банки, следить за тем, чтобы специи распределились между банками равномерно.

Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

10. Залить кипящим маринадом и сразу закрыть крышкой.

11. Банки маринованного перца перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставляю их так стоять, пока они остынут.

Как вкусно закрыть перец на зиму: рецепт очень простого маринада

12. Поставить на хранение в подвале.

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