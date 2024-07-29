Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад
Вкуснее всего закрывать помидоры на зиму именно половинками. Овощи очень хорошо пропитываются маринадом, сохраняют свою сочность и упругость. Главное – соблюдать пропорции.
Идея приготовления помидоров половинками на зиму опубликована на странице фудблогера с ником mykitchen.in.ua в Instagram. Стерилизовать банки можно любым удобным способом.
Ингредиенты:
- помидоры 5-6 кг
На каждую банку 1,5 литра:
- лук – 1 шт. (большая)
- зонтик укропа
- веточка петрушки
- лавровый лист – 1 шт.
- перец душистый горошком – 3 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- масло – 3-4 ст.л.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 3,5 л.
- сахар – 500 г
- соль – 100 г
- уксус – 370 г
Способ приготовления:
1. Помидоры разрезать на половинки.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Зелень хорошо промыть под проточной водой.
4. В каждую банку на дно положить зонтик укропа, веточку петрушки, чеснок, перец горошком, лавровый лист.
5. Тогда выложить слоями половинки помидоров и лук.
6. Сверху налить растительное масло.
7. Для маринада в воду добавить сахар и соль.
8. Поставить на огонь. Когда закипит – добавить уксус.
9. Прокипятить несколько секунд и сразу залить горячим маринадом помидоры в банках.
10. Стерилизовать удобным для вас способом 5 минут с момента закипания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: