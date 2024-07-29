Вкуснее всего закрывать помидоры на зиму именно половинками. Овощи очень хорошо пропитываются маринадом, сохраняют свою сочность и упругость. Главное – соблюдать пропорции.

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Идея приготовления помидоров половинками на зиму опубликована на странице фудблогера с ником mykitchen.in.ua в Instagram. Стерилизовать банки можно любым удобным способом.

Ингредиенты:

помидоры 5-6 кг

На каждую банку 1,5 литра:

лук – 1 шт. (большая)

зонтик укропа

веточка петрушки

лавровый лист – 1 шт.

перец душистый горошком – 3 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

масло – 3-4 ст.л.

Ингредиенты для маринада:

вода – 3,5 л.

сахар – 500 г

соль – 100 г

уксус – 370 г

Способ приготовления:

1. Помидоры разрезать на половинки.

2. Лук нарезать полукольцами.

3. Зелень хорошо промыть под проточной водой.

4. В каждую банку на дно положить зонтик укропа, веточку петрушки, чеснок, перец горошком, лавровый лист.

5. Тогда выложить слоями половинки помидоров и лук.

6. Сверху налить растительное масло.

7. Для маринада в воду добавить сахар и соль.

8. Поставить на огонь. Когда закипит – добавить уксус.

9. Прокипятить несколько секунд и сразу залить горячим маринадом помидоры в банках.

10. Стерилизовать удобным для вас способом 5 минут с момента закипания.

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