Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад

Вкуснее всего закрывать помидоры на зиму именно половинками. Овощи очень хорошо пропитываются маринадом, сохраняют свою сочность и упругость. Главное – соблюдать пропорции.

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Идея приготовления помидоров половинками на зиму опубликована на странице фудблогера с ником mykitchen.in.ua в Instagram. Стерилизовать банки можно любым удобным способом.

Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад

Ингредиенты:

  • помидоры 5-6 кг

На каждую банку 1,5 литра:

  • лук – 1 шт. (большая)
  • зонтик укропа
  • веточка петрушки
  • лавровый лист – 1 шт.
  • перец душистый горошком – 3 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • масло – 3-4 ст.л.

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 3,5 л.
  • сахар – 500 г
  • соль – 100 г
  • уксус – 370 г

Способ приготовления:

Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад

1. Помидоры разрезать на половинки.

2. Лук нарезать полукольцами.

Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад

3. Зелень хорошо промыть под проточной водой.

4. В каждую банку на дно положить зонтик укропа, веточку петрушки, чеснок, перец горошком, лавровый лист.

Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад

5. Тогда выложить слоями половинки помидоров и лук.

6. Сверху налить растительное масло.

7. Для маринада в воду добавить сахар и соль.

Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад

8. Поставить на огонь. Когда закипит – добавить уксус.

9. Прокипятить несколько секунд и сразу залить горячим маринадом помидоры в банках.

Как вкусно закрыть помидоры на зиму половинками: очень простой маринад

10. Стерилизовать удобным для вас способом 5 минут с момента закипания.

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