Квашенные огурцы значительно полезнее консервированных. В маринад не нужно добавлять уксуса и другие консерванты, овощи ферментируются естественным путем. Поэтому получаются абсолютно безопасными, хрустящими и сочными.

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Идея приготовления хрустящих квашеных огурцов опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Добавьте много чеснока.

Ингредиенты:

огурцы

чеснок

веник зеленый для засолки

Ингредиенты для рассола:

вода – 1 литр

соль – 45 г

Способ приготовления:

1. Огурцы промыть, залить холодной водой и оставить на час.

2. На дно кастрюли выложить веник для засолки и чеснок.

3. Сверху высыпать огурцы и залить все рассолом из расчета 45 г соли на 1 литр воды. Рассола взять столько, чтобы огурцы были полностью покрытые.

4. Оставить на 2-3 суток кваситься при комнатной температуре.

5. Через 2 дня попробовать, проверить.

6. Когда огурцы хорошо проквасились и уже малосольные и кисловатые (главное не перекислить) вытащить огурцы из маринада, промыть водой, разложить по банкам.

7. Обычную воду довести до кипения и залить банки с огурцами.

8. Оставить на 10 минут. Через 10 минут воду слить и уже залить кипящим рассолом, в котором квасились овощи.

9. Закрыть банки крышками.

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