Как вкусно заквасить огурцы, чтобы они не раскисали в банке: будут сочными и хрустящими
Квашенные огурцы значительно полезнее консервированных. В маринад не нужно добавлять уксуса и другие консерванты, овощи ферментируются естественным путем. Поэтому получаются абсолютно безопасными, хрустящими и сочными.
Идея приготовления хрустящих квашеных огурцов опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Добавьте много чеснока.
Ингредиенты:
- огурцы
- чеснок
- веник зеленый для засолки
Ингредиенты для рассола:
- вода – 1 литр
- соль – 45 г
Способ приготовления:
1. Огурцы промыть, залить холодной водой и оставить на час.
2. На дно кастрюли выложить веник для засолки и чеснок.
3. Сверху высыпать огурцы и залить все рассолом из расчета 45 г соли на 1 литр воды. Рассола взять столько, чтобы огурцы были полностью покрытые.
4. Оставить на 2-3 суток кваситься при комнатной температуре.
5. Через 2 дня попробовать, проверить.
6. Когда огурцы хорошо проквасились и уже малосольные и кисловатые (главное не перекислить) вытащить огурцы из маринада, промыть водой, разложить по банкам.
7. Обычную воду довести до кипения и залить банки с огурцами.
8. Оставить на 10 минут. Через 10 минут воду слить и уже залить кипящим рассолом, в котором квасились овощи.
9. Закрыть банки крышками.
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