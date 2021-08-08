Как вкусно заквасить огурцы в бочке – самый быстрый и легкий способ

Лето – прекрасный период, так как именно сейчас так много полезных овощей, фруктов и ягод, которые нужно есть в любом виде, так как они очень богаты витаминами. А также самое время заниматься зимними заготовками, например, вкусно консервировать помидоры, делать кабачковую и баклажанную икру, разное варенье и компоты, а также – соки, наливки.

Сегодня редакция FoodOboz делится простым рецептом засолки огурцов в бочке так, чтобы они были хрустящими и вкусными.

Соленные огурцы в бочке:

Ингредиенты:

огурцы – 1,5 кг

вода – 1,5 л

соль – 2, 5 л

зонтики укропа – 10 шт.

чеснок – 1 головка

листья хрена – 3 шт.

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Способ приготовления:

Замочите огурцы в холодной воде на 3-4 часа. Заранее подготовьте бочку, хорошо ее помойте, обдайте кипятком. На дно выложите зонтики укропа, чеснок, листья хрена. Для рассола: в холодной воде – 1,5 л растворите соль – 2,5 ст. л. Выложите в бочку огурцы, залейте холодным рассолом и обязательно закройте крышкой бочку. Поставьте ее в холодное, темное место.

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