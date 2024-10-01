Маринованные баклажаны – это одна из самых любимых зимних закусок. Для того чтобы она получилась действительно вкусной, обычно приходится существенно поработать. Но теперь такой потребности больше нет, ведь появился простой рецепт.

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Как вкусно замариновать баклажаны по простому рецепту, в Instagram рассказала фудблогер с ником danilchenko 77. Кулинар утверждает, что они получаются очень вкусные и пикантные. И точно понравятся всем.

Ингредиенты

Баклажаны – 2 кг

Острый перец – 3 шт

Чеснок – 5 зуб

Петрушка

Ингредиенты для маринада

Вода – ½ ст.

Сахар – 1 ст.

Масло растительное

Уксус – 200 мл

Соль – 2,5 ст.л.

Способ приготовления

1. Баклажаны отвариваем 15 мин с момента закипания и охлаждаем.

2. Перец, чеснок и петрушку нарезаем мелко.

3. Для маринада все объединяем и доводим до кипения и охлаждаем.

4. Баклажаны нарезаем и складываем в емкость, посыпая каждый слой овощной смесью, заливаем маринадом и ставим в холодильник.

5. Через 2 дня готовы к употреблению, но чем дольше стоят, тем вкуснее.

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