Как вкусно замариновать баклажаны: простой рецепт, не требующий много времени

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Баклажаны в маринаде

Маринованные баклажаны – это одна из самых любимых зимних закусок. Для того чтобы она получилась действительно вкусной, обычно приходится существенно поработать. Но теперь такой потребности больше нет, ведь появился простой рецепт.

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Как вкусно замариновать баклажаны по простому рецепту, в Instagram рассказала фудблогер с ником danilchenko 77. Кулинар утверждает, что они получаются очень вкусные и пикантные. И точно понравятся всем.

Как вкусно замариновать баклажаны: простой рецепт, не требующий много времени

Ингредиенты

  • Баклажаны – 2 кг
  • Острый перец – 3 шт
  • Чеснок – 5 зуб
  • Петрушка

Ингредиенты для маринада

  • Вода – ½ ст.
  • Сахар – 1 ст.
  • Масло растительное
  • Уксус – 200 мл
  • Соль – 2,5 ст.л.

Способ приготовления

1. Баклажаны отвариваем 15 мин с момента закипания и охлаждаем.

2. Перец, чеснок и петрушку нарезаем мелко.

Как вкусно замариновать баклажаны: простой рецепт, не требующий много времени

3. Для маринада все объединяем и доводим до кипения и охлаждаем.

Как вкусно замариновать баклажаны: простой рецепт, не требующий много времени

4. Баклажаны нарезаем и складываем в емкость, посыпая каждый слой овощной смесью, заливаем маринадом и ставим в холодильник.

Как вкусно замариновать баклажаны: простой рецепт, не требующий много времени

5. Через 2 дня готовы к употреблению, но чем дольше стоят, тем вкуснее.

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