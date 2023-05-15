Как вкусно замариновать кабачки: бюджетная закуска за 20 минут
Сезон кабачков не за горами, а значит, из них можно приготовить множество простых и интересных блюд. Кроме оладий, пиццы и запеканки их можно вкусно замариновать. Такая закуска удивит своим пикантным вкусом, отлично подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Главное – сделать удачный маринад.
Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом быстрых маринованных кабачков, которые можно есть уже через 20 минут.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- соль – 0,5 ч. л.
- мед или сахар – 0,5 ст. л.
- уксус –1 ст. л.
- петрушка
- чеснок – 1-2 зубчика
- растительное масло – 2 ст. л.
- черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Сначала помыть и порезать кабачки тонкими кольцами. Посолить, перемешать и оставить в таком виде на 5-10 минут.
2. Между тем измельчить петрушку и чеснок.
3. Для маринада смешать мед или сахар, чеснок, перец, уксус и растительное масло.
4. Из кабачков нужно слить образовавшуюся жидкость. Смешать овощи с петрушкой и маринадом. Тщательно перемешать и оставить мариноваться в холодильнике на 20-30 минут. Готово!
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