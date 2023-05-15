Сезон кабачков не за горами, а значит, из них можно приготовить множество простых и интересных блюд. Кроме оладий, пиццы и запеканки их можно вкусно замариновать. Такая закуска удивит своим пикантным вкусом, отлично подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Главное – сделать удачный маринад.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом быстрых маринованных кабачков, которые можно есть уже через 20 минут.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

соль – 0,5 ч. л.

мед или сахар – 0,5 ст. л.

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уксус –1 ст. л.

петрушка

чеснок – 1-2 зубчика

растительное масло – 2 ст. л.

черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Сначала помыть и порезать кабачки тонкими кольцами. Посолить, перемешать и оставить в таком виде на 5-10 минут.

2. Между тем измельчить петрушку и чеснок.

3. Для маринада смешать мед или сахар, чеснок, перец, уксус и растительное масло.

4. Из кабачков нужно слить образовавшуюся жидкость. Смешать овощи с петрушкой и маринадом. Тщательно перемешать и оставить мариноваться в холодильнике на 20-30 минут. Готово!

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