Маринованные огурцы – это очень вкусная и пикантная закуска на праздничный и обычный стол. Важно, что она готовится из доступных и простых ингредиентов, прекрасно сочетается с чесноком, ароматными специями и зеленью, в частности укропом.

Фудблогер Мария Викирюк (viki_masha) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных огурцов с чесноком и укропом, которые готовятся в пакете.

Ингредиенты:

огурцы свежие – 1 кг

соль – 2 ч. л.

сахар – 1 ч. л. петрушка\укроп\листочки винограда – по вкусу

чеснок – 3-4 зубчика

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить некоторые ингредиенты. А именно нарезать огурцы в форме средних брусочков и измельчить необходимую зелень.

2. Далее взять пакет, положить внутрь огурцы, зелень и специи. Также выжать чеснок через пресс. Плотно закрыть бока пакета и хорошо перемешать все внутри.

3. В таком виде положить пакет в холодильник и оставить минимум на 1 час, чтобы огурцы хорошо замариновали.

4. Когда пройдет хотя бы 1 час, овощи можно доставать и подавать на стол. Готово!

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