Редька – это овощ, который используют для приготовления салатов и супов. Продукт имеет достаточно пикантный, островатый вкус. Также редьку можно вкусно замариновать.

Идея пряной маринованной редьки опубликована на странице фудблогера с ником sugaring.ostrog.solodkaledi в Instagram. Есть ее можно будет уже через сутки.

Ингредиенты:

редька розовая – 3 шт.

вода кипяченая – 0,5 мл.

сахар – 160 г

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соль – 1 ст.л.

уксус яблочный – 250 мл.

перец чили – несколько кусочков

Способ приготовления:

1. Редьку нарезать на кусочки (полукольцами).

2. Для маринада в миску налить воду.

3. Засыпать сахар и соль.

4. Влить яблочный уксус.

5. Добавить кусочки острого перца.

6. Все перемешать – маринад готов.

7. Редьку положить в банку.

8. Залить маринадом.

9. Накрыть пластмассовой крышкой.

10. Поставить в холодильник в день.

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