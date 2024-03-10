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Как вкусно замариновать редьку: можно есть уже через сутки
Редька – это овощ, который используют для приготовления салатов и супов. Продукт имеет достаточно пикантный, островатый вкус. Также редьку можно вкусно замариновать.
Идея пряной маринованной редьки опубликована на странице фудблогера с ником sugaring.ostrog.solodkaledi в Instagram. Есть ее можно будет уже через сутки.
Ингредиенты:
- редька розовая – 3 шт.
- вода кипяченая – 0,5 мл.
- сахар – 160 г
- соль – 1 ст.л.
- уксус яблочный – 250 мл.
- перец чили – несколько кусочков
Способ приготовления:
1. Редьку нарезать на кусочки (полукольцами).
2. Для маринада в миску налить воду.
3. Засыпать сахар и соль.
4. Влить яблочный уксус.
5. Добавить кусочки острого перца.
6. Все перемешать – маринад готов.
7. Редьку положить в банку.
8. Залить маринадом.
9. Накрыть пластмассовой крышкой.
10. Поставить в холодильник в день.
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