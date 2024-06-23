Как вкусно замариновать шампиньоны на зиму: вариант закуски на любой случай
Маринованные грибы – это отличная закуска на любой случай. Всегда можно открыть баночку и подать к праздничному столу или просто к каше на обед или ужин. Маринад очень простой, поэтому вы очень быстро справитесь.
Идея приготовления маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena mykolaivna56 в Instagram. Грибы получаются очень пряными.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 1 кг.
- вода – 1 л
- соль – 60 г или 2 ст.л. с горкой
- сахар – 40 г или 2 ст.л. с горкой
- масло – 3 ст.л.
- уксус 9% – 7 ст.л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны помыть, но не чистить.
2. Залить воду в кастрюлю, чтобы закипела.
3. Добавить все составляющие.
4. Туда же выложить шампиньоны.
5. С момента закипания проварить 5 минут.
6. Выложить в стерилизованные банки.
7. Закрутить или закатать стерилизованными крышками.
8. Затем открыть, добавить чеснок и укроп.
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