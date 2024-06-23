Маринованные грибы – это отличная закуска на любой случай. Всегда можно открыть баночку и подать к праздничному столу или просто к каше на обед или ужин. Маринад очень простой, поэтому вы очень быстро справитесь.

Идея приготовления маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena mykolaivna56 в Instagram. Грибы получаются очень пряными.

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг.

вода – 1 л

соль – 60 г или 2 ст.л. с горкой

сахар – 40 г или 2 ст.л. с горкой

масло – 3 ст.л.

уксус 9% – 7 ст.л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны помыть, но не чистить.

2. Залить воду в кастрюлю, чтобы закипела.

3. Добавить все составляющие.

4. Туда же выложить шампиньоны.

5. С момента закипания проварить 5 минут.

6. Выложить в стерилизованные банки.

7. Закрутить или закатать стерилизованными крышками.

8. Затем открыть, добавить чеснок и укроп.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: