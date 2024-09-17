Как вкусно замариновать шампиньоны на зиму: вариант замечательной пряной закуски к праздничному столу
Кроме помидоров и огурцов на зиму вкусно закрыть шампиньоны. Они получаются достаточно пряными, отлично сочетаются с картофельным пюре или любой кашей. Также вкусно подавать в мясо и рыбу.
Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице shampinjonu в Instagram. Закуска станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 1 кг.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- черный перец – 5-6 шт.
- душистый перец – 3-4 шт.
- лавровые листья – 2-3 шт.
- уксус – 4-5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Грибы промыть в прохладной воде.
2. Поместить в эмалированную посуду и поставить на небольшой огонь.
3. Закинуть все ингредиенты (соль, сахар, перец, уксус и т.д.), помешивая, довести до кипения.
4. Кипятить 10-15 минут.
5. Немного охладить, выложить в стеклянные банки на закрутку.
6. Когда банки охладить – помести в холодильник.
7. Для долгого хранения стерилизовать 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: