Кроме помидоров и огурцов на зиму вкусно закрыть шампиньоны. Они получаются достаточно пряными, отлично сочетаются с картофельным пюре или любой кашей. Также вкусно подавать в мясо и рыбу.

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Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов на зиму опубликована на странице shampinjonu в Instagram. Закуска станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг.

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

черный перец – 5-6 шт.

душистый перец – 3-4 шт.

лавровые листья – 2-3 шт.

уксус – 4-5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Грибы промыть в прохладной воде.

2. Поместить в эмалированную посуду и поставить на небольшой огонь.

3. Закинуть все ингредиенты (соль, сахар, перец, уксус и т.д.), помешивая, довести до кипения.

4. Кипятить 10-15 минут.

5. Немного охладить, выложить в стеклянные банки на закрутку.

6. Когда банки охладить – помести в холодильник.

7. Для долгого хранения стерилизовать 15 минут.

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