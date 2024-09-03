Скумбрия – это универсальная рыба, которую можно запекать, жарить и тушить. Этот продукт идеально подходит для маринования. Будет гораздо полезнее и бюджетнее, чем покупать готовую в магазине.

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Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. После того, как вы погрузите рыбу в маринад, ее можно будет есть уже на следующий день.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

вода – 300 мл.

перец горошек – 8 шт.

лавровые листья – 3-4 шт.

соль – 2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

масло – 2 ст. л.

уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. К воде добавить перец горошек, лавровые листья, соль, сахар, растительное масло и уксус.

2. Поставить на огонь.

3. Довести до кипения.

4. Дать остыть.

5. Между тем из скумбрии выбрать внутренности, помыть и порезать на кусочки.

6. Переложить в емкость, залить маринадом.

7. Оставить в холодильнике на ночь.

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