Как вкусно замариновать скумбрию: можно есть на следующий день
Скумбрия – это универсальная рыба, которую можно запекать, жарить и тушить. Этот продукт идеально подходит для маринования. Будет гораздо полезнее и бюджетнее, чем покупать готовую в магазине.
Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. После того, как вы погрузите рыбу в маринад, ее можно будет есть уже на следующий день.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- вода – 300 мл.
- перец горошек – 8 шт.
- лавровые листья – 3-4 шт.
- соль – 2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- масло – 2 ст. л.
- уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. К воде добавить перец горошек, лавровые листья, соль, сахар, растительное масло и уксус.
2. Поставить на огонь.
3. Довести до кипения.
4. Дать остыть.
5. Между тем из скумбрии выбрать внутренности, помыть и порезать на кусочки.
6. Переложить в емкость, залить маринадом.
7. Оставить в холодильнике на ночь.
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