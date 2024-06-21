Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

Маринованная скумбрия – это отличное дополнение к картофельному пюре, любой каше. Идеально подать со свежим салатом. Рыба имеет много мяса и мало костей. И приготовить такой продукт вы легко сможете в домашних условиях.

Идея приготовления домашней скумбрии пряного посола опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Очень важно добавить достаточно много специй, чтобы вкус был пряным, и рыба хорошо промариновалась.

Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • лук – 2-3 шт. (чем больше тем вкуснее будет)

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1 л
  • соль – 3 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • масло – 3 ст.л.
  • перец черный горошком – 10 шт.
  • гвоздика – 5 шт.
  • лавровые листья – 3 шт.
  • перец душистый – 5 шт.
  • кориандр горошком – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

1. Скумбрию нарезать кусочками 2-2,5 см.

2. Лук нарезать полукольцами.

Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

3. Воду на маринад довести до кипения.

Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

4. Добавить все ингредиенты, кипятить минут 5, маринад должен остыть.

Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

5. Лук и рыбу переложить рядами и залить охлажденным маринадом.

Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

6. Оставить в холодильнике на сутки.

Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки

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