Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: можно есть через сутки
Маринованная скумбрия – это отличное дополнение к картофельному пюре, любой каше. Идеально подать со свежим салатом. Рыба имеет много мяса и мало костей. И приготовить такой продукт вы легко сможете в домашних условиях.
Идея приготовления домашней скумбрии пряного посола опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Очень важно добавить достаточно много специй, чтобы вкус был пряным, и рыба хорошо промариновалась.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- лук – 2-3 шт. (чем больше тем вкуснее будет)
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л
- соль – 3 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- масло – 3 ст.л.
- перец черный горошком – 10 шт.
- гвоздика – 5 шт.
- лавровые листья – 3 шт.
- перец душистый – 5 шт.
- кориандр горошком – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Скумбрию нарезать кусочками 2-2,5 см.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Воду на маринад довести до кипения.
4. Добавить все ингредиенты, кипятить минут 5, маринад должен остыть.
5. Лук и рыбу переложить рядами и залить охлажденным маринадом.
6. Оставить в холодильнике на сутки.
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