Как вкусно замариновать скумбрию в домашних условиях: очень быстро готовится
В скумбрии достаточно много мяса и мало мелких костей. Поэтому эта рыба идеально подходит для маринования. К тому же, технология очень простая и бюджетная.
Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера с ником valway_ka_ в Instagram. Вкусно есть с картофельным пюре.
Ингредиенты на килограмм рыбы:
- вода – 250 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 80 г
Способ приготовления:
1. Совместить ингредиенты для маринада.
2. Вскипятить и охладить.
3. Рыбу почистить и нарезать на небольшие кусочки.
4. Добавить лавровые листья и перец горошком.
5. Залить рыбу охлажденным маринадом.
6. Оставить на 2 часа под прессом.
7. Добавить 80 мл уксуса.
8. Оставить еще на 2 часа.
9. Слить маринад.
10. Переложить рыбу в баночку.
11. Поставить в холодильник.
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