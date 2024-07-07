В скумбрии достаточно много мяса и мало мелких костей. Поэтому эта рыба идеально подходит для маринования. К тому же, технология очень простая и бюджетная.

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Идея приготовления домашней маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера с ником valway_ka_ в Instagram. Вкусно есть с картофельным пюре.

Ингредиенты на килограмм рыбы:

вода – 250 мл.

сахар – 1 ст.л.

соль – 80 г

Способ приготовления:

1. Совместить ингредиенты для маринада.

2. Вскипятить и охладить.

3. Рыбу почистить и нарезать на небольшие кусочки.

4. Добавить лавровые листья и перец горошком.

5. Залить рыбу охлажденным маринадом.

6. Оставить на 2 часа под прессом.

7. Добавить 80 мл уксуса.

8. Оставить еще на 2 часа.

9. Слить маринад.

10. Переложить рыбу в баночку.

11. Поставить в холодильник.

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