Вкусные маринованные помидоры можно есть через 30 минут, если воспользоваться следующей технологией. Овощи останутся сочными и достаточно пряными, если добавить достаточное количество чеснока и соевого соуса. Овощи прекрасно хранятся прямо в стеклянной емкости.

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Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Закуска отлично подходит для праздничного стола.

Ингредиенты:

помидоры – 5 шт.

лук – 2 шт.

петрушка – пучок

чеснок – 5 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 3 ст.л.

масло подсолнечное – 3 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

паприка – 0.5 ч.л.

соль – 0.5 ч.л.-1 ч.л. или по вкусу

Способ приготовления:

1. Помыть помидоры и порезать кружочками.

2. Почистить лук и порезать кольцами.

3. Измельчить петрушку и чеснок.

4. Сложить в емкость слоями помидоры, лук, петрушку, измельченный чеснок.

5. Смешать все ингредиенты маринада и полить помидоры.

6. Закрыть емкость крышкой и поставить в прохладное место на 30 минут.

7. В течение этого времени встряхнуть емкость несколько раз, чтобы маринад равномерно распределился и пропитал все помидоры.

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