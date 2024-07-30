Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

Вкусные маринованные помидоры можно есть через 30 минут, если воспользоваться следующей технологией. Овощи останутся сочными и достаточно пряными, если добавить достаточное количество чеснока и соевого соуса. Овощи прекрасно хранятся прямо в стеклянной емкости.

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Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Закуска отлично подходит для праздничного стола.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

Ингредиенты:

  • помидоры – 5 шт.
  • лук – 2 шт.
  • петрушка – пучок
  • чеснок – 5 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

  • соевый соус – 3 ст.л.
  • масло подсолнечное – 3 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • паприка – 0.5 ч.л.
  • соль – 0.5 ч.л.-1 ч.л. или по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

1. Помыть помидоры и порезать кружочками.

2. Почистить лук и порезать кольцами.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

3. Измельчить петрушку и чеснок.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

4. Сложить в емкость слоями помидоры, лук, петрушку, измельченный чеснок.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

5. Смешать все ингредиенты маринада и полить помидоры.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

6. Закрыть емкость крышкой и поставить в прохладное место на 30 минут.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

7. В течение этого времени встряхнуть емкость несколько раз, чтобы маринад равномерно распределился и пропитал все помидоры.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут

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