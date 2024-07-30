Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть через 30 минут
Вкусные маринованные помидоры можно есть через 30 минут, если воспользоваться следующей технологией. Овощи останутся сочными и достаточно пряными, если добавить достаточное количество чеснока и соевого соуса. Овощи прекрасно хранятся прямо в стеклянной емкости.
Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Закуска отлично подходит для праздничного стола.
Ингредиенты:
- помидоры – 5 шт.
- лук – 2 шт.
- петрушка – пучок
- чеснок – 5 зубчиков
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 3 ст.л.
- масло подсолнечное – 3 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- паприка – 0.5 ч.л.
- соль – 0.5 ч.л.-1 ч.л. или по вкусу
Способ приготовления:
1. Помыть помидоры и порезать кружочками.
2. Почистить лук и порезать кольцами.
3. Измельчить петрушку и чеснок.
4. Сложить в емкость слоями помидоры, лук, петрушку, измельченный чеснок.
5. Смешать все ингредиенты маринада и полить помидоры.
6. Закрыть емкость крышкой и поставить в прохладное место на 30 минут.
7. В течение этого времени встряхнуть емкость несколько раз, чтобы маринад равномерно распределился и пропитал все помидоры.
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