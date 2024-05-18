Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть уже через двое-трех суток

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть уже через двое-трех суток

Свежие помидоры можно вкусно замариновать. Выйдет полноценная закуска, которая может заменить разнообразные салаты на вашем праздничном столе. И это будет гораздо полезнее, чем консервация.

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Ксении Коваленко (ksusha_kovalenko22) в Instagram. Маринующиеся овощи будут двое-трех суток.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть уже через двое-трех суток

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг.
  • красный сладкий перец большой – 2 шт.
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  • головка небольшого чеснока – 1 шт.
  • зелень (петрушка или укроп) – пучок
  • соль – 1 ст/л. без горки
  • сахар – 50 г
  • уксус 9% – 100 г

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть уже через двое-трех суток

1. Помидоры промыть.

2. Нарезать на четвертинки или половинки. Если чери – сделать маленькие надрезы.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть уже через двое-трех суток

3. Укроп или петрушку изрубите.

4. Чеснок и перец взбить блендером в пюре.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть уже через двое-трех суток

5. Добавить в томаты соль, сахар и уксус.

6. Сложить все в тарелку, пакет, банку или контейнер.

Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть уже через двое-трех суток

7. Отправить в холодильник на двое-трое суток.

8. Помешивать каждый день.

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