Свежие помидоры можно вкусно замариновать. Выйдет полноценная закуска, которая может заменить разнообразные салаты на вашем праздничном столе. И это будет гораздо полезнее, чем консервация.

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Ксении Коваленко (ksusha_kovalenko22) в Instagram. Маринующиеся овощи будут двое-трех суток.

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг.

красный сладкий перец большой – 2 шт.

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головка небольшого чеснока – 1 шт.

зелень (петрушка или укроп) – пучок

соль – 1 ст/л. без горки

сахар – 50 г

уксус 9% – 100 г

Способ приготовления:

1. Помидоры промыть.

2. Нарезать на четвертинки или половинки. Если чери – сделать маленькие надрезы.

3. Укроп или петрушку изрубите.

4. Чеснок и перец взбить блендером в пюре.

5. Добавить в томаты соль, сахар и уксус.

6. Сложить все в тарелку, пакет, банку или контейнер.

7. Отправить в холодильник на двое-трое суток.

8. Помешивать каждый день.

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