Как вкусно замариновать свежие помидоры: можно есть уже через двое-трех суток
Свежие помидоры можно вкусно замариновать. Выйдет полноценная закуска, которая может заменить разнообразные салаты на вашем праздничном столе. И это будет гораздо полезнее, чем консервация.
Идея приготовления быстрых маринованных помидоров опубликована на странице фудблогера Ксении Коваленко (ksusha_kovalenko22) в Instagram. Маринующиеся овощи будут двое-трех суток.
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг.
- красный сладкий перец большой – 2 шт.
- головка небольшого чеснока – 1 шт.
- зелень (петрушка или укроп) – пучок
- соль – 1 ст/л. без горки
- сахар – 50 г
- уксус 9% – 100 г
Способ приготовления:
1. Помидоры промыть.
2. Нарезать на четвертинки или половинки. Если чери – сделать маленькие надрезы.
3. Укроп или петрушку изрубите.
4. Чеснок и перец взбить блендером в пюре.
5. Добавить в томаты соль, сахар и уксус.
6. Сложить все в тарелку, пакет, банку или контейнер.
7. Отправить в холодильник на двое-трое суток.
8. Помешивать каждый день.
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