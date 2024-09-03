Овощи и фрукты обычно закрывают раздельно. Но есть и исключения. К примеру. очень вкусно замариновать между собой яблоки с перцем. Выходит аппетитная пряная закуска, которую можно будет есть уже через месяц.

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Идея приготовления маринованных яблок с перцем опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником treskablog в Instagram. Особого вкуса придадут гвоздика и лавровые листья.

Ингредиенты:

кислые яблоки – 1 кг.

болгарский перец – 1 кг.

вода – 1 л

лавровые листья – 3 шт.

гвоздика – 6 соцветий

черный перец – 15 горошин

сахар – 100 г

соль – 1 ч.л.

яблочный уксус – 4-5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перцы почистить от плодоножек и семян, разрезать каждый на 4 части.

2. Залить перцы водой и варить на среднем огне 5 минут.

3. Яблоки промыть, почистить от семян и разрезать на 4 части.

4. В каждую стерилизованную банку положить по 1 лавровому листу, 2 соцветия гвоздики и 5 горошин перца.

5. Плотно уложить в банке яблоки и перцы.

6. Воду довести до кипения и залить банки.

7. Накрыть крышками и оставить на 10 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить сахар и соль, довести до кипения.

8. В конце добавить уксус, перемешать, затем сразу разлить рассол по банкам и закатать их.

9. Хранить в темном прохладном месте. Есть не раньше, чем через месяц.

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