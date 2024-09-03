Как вкусно замариновать яблоки с болгарским перцем: можно будет есть уже через месяц
Овощи и фрукты обычно закрывают раздельно. Но есть и исключения. К примеру. очень вкусно замариновать между собой яблоки с перцем. Выходит аппетитная пряная закуска, которую можно будет есть уже через месяц.
Идея приготовления маринованных яблок с перцем опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником treskablog в Instagram. Особого вкуса придадут гвоздика и лавровые листья.
Ингредиенты:
- кислые яблоки – 1 кг.
- болгарский перец – 1 кг.
- вода – 1 л
- лавровые листья – 3 шт.
- гвоздика – 6 соцветий
- черный перец – 15 горошин
- сахар – 100 г
- соль – 1 ч.л.
- яблочный уксус – 4-5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Перцы почистить от плодоножек и семян, разрезать каждый на 4 части.
2. Залить перцы водой и варить на среднем огне 5 минут.
3. Яблоки промыть, почистить от семян и разрезать на 4 части.
4. В каждую стерилизованную банку положить по 1 лавровому листу, 2 соцветия гвоздики и 5 горошин перца.
5. Плотно уложить в банке яблоки и перцы.
6. Воду довести до кипения и залить банки.
7. Накрыть крышками и оставить на 10 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить сахар и соль, довести до кипения.
8. В конце добавить уксус, перемешать, затем сразу разлить рассол по банкам и закатать их.
9. Хранить в темном прохладном месте. Есть не раньше, чем через месяц.
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