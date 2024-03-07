Как вкусно засолить скумбрию в пакете: понадобится только соль

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить скумбрию

Скумбрию можно готовить на мангале, а также запекать, солить и мариновать. Самое главное – выбрать свежую и качественную рыбу. 

Как вкусно засолить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, которая готовится в пакете и есть ее можно через 12 часов. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты: 

  • 1 скумбрия
  • горсть соли

Способ приготовления: 

1. Скумбрию разморозьте и выпотрошите, отрежьте голову, почистите от черных пленок и хорошо помойте, просушите. 

Сырая рыба

2. Положите рыбу в полиэтиленовый пакет и хорошо натрите солью. Пакет завяжите и положите в холодильник на 12 часов.

Приготовление рыбы с солью

3. После этого промойте скумбрию от остатков соли и можно есть! 

Готовая рыба

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