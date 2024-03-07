Скумбрию можно готовить на мангале, а также запекать, солить и мариновать. Самое главное – выбрать свежую и качественную рыбу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, которая готовится в пакете и есть ее можно через 12 часов.

Видео дня

Ингредиенты:

1 скумбрия

горсть соли

Способ приготовления:

1. Скумбрию разморозьте и выпотрошите, отрежьте голову, почистите от черных пленок и хорошо помойте, просушите.

2. Положите рыбу в полиэтиленовый пакет и хорошо натрите солью. Пакет завяжите и положите в холодильник на 12 часов.

3. После этого промойте скумбрию от остатков соли и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: