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Как вкусно засолить скумбрию в пакете: понадобится только соль
Скумбрию можно готовить на мангале, а также запекать, солить и мариновать. Самое главное – выбрать свежую и качественную рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, которая готовится в пакете и есть ее можно через 12 часов.
Ингредиенты:
- 1 скумбрия
- горсть соли
Способ приготовления:
1. Скумбрию разморозьте и выпотрошите, отрежьте голову, почистите от черных пленок и хорошо помойте, просушите.
2. Положите рыбу в полиэтиленовый пакет и хорошо натрите солью. Пакет завяжите и положите в холодильник на 12 часов.
3. После этого промойте скумбрию от остатков соли и можно есть!
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