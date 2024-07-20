Сезонные баклажаны – это идеальное основание для сытного обеда. Овощи можно запечь вместе с мясным фаршем и добавить сверху много сыра. Получится очень сытно.

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Идея приготовления вкусных запеченных баклажанов для обеда опубликована на странице фудблогера Ангелины Зинковой (angelinazinkovaaa) в Instagram. Вы управляетесь за считанные минуты.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

томатная паста – 150 г

сыр – 200 г

соль, перец, сахар, прованские травы

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать слайсами 5 мм.

2. Добавить масло, соль и запекать при температуре 200 градусов в режиме гриль 10 минут.

3. На сковороде обжарить лук, добавить фарш, томатную пасту, соль, перец, сахар и любимые специи.

4. Выложить в форму слайсы баклажанов и соуса.

5. Зерху добавить много сыра.

6. Запекать при температуре 200 градусов в режиме гриль 10-15 минут.

7. Сверху добавить немного зелени.

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