Как вкусно запечь баклажаны на обед: добавьте фарш и много сыра
Сезонные баклажаны – это идеальное основание для сытного обеда. Овощи можно запечь вместе с мясным фаршем и добавить сверху много сыра. Получится очень сытно.
Идея приготовления вкусных запеченных баклажанов для обеда опубликована на странице фудблогера Ангелины Зинковой (angelinazinkovaaa) в Instagram. Вы управляетесь за считанные минуты.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- томатная паста – 150 г
- сыр – 200 г
- соль, перец, сахар, прованские травы
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать слайсами 5 мм.
2. Добавить масло, соль и запекать при температуре 200 градусов в режиме гриль 10 минут.
3. На сковороде обжарить лук, добавить фарш, томатную пасту, соль, перец, сахар и любимые специи.
4. Выложить в форму слайсы баклажанов и соуса.
5. Зерху добавить много сыра.
6. Запекать при температуре 200 градусов в режиме гриль 10-15 минут.
7. Сверху добавить немного зелени.
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