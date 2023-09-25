Как вкусно запечь батат с корочкой: на перекус и к любому гарниру

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь батат с корочкой: на перекус и к любому гарниру

Батат – это полезный и вкусный овощ, который можно сварить, пожарить или запечь. Он вкусно сочетается с овощами, рыбой, курицей, грибами, сыром и просто специями. Его можно есть на перекус в качестве снека, а также подавать с гарнирами.

Фудблогер Яна Леськовая (lieskovayana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного батата с корочкой.

Как готовить батат

Ингредиенты:

  • батат – 1 шт
  • чеснок – 2 зубчика
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • растопленное сливочное масло – 2 ст. л.
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  • петрушка – 2 ст. л.
  • перец, соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно батат помыть и порезать, отварить в кипящей подсоленной воде. Готовить 10-15 минут, все зависит от толщины нарезки, но овощ должен быть мягким (это можно проверить ножом).

Рецепт из батата

2. Отварной батат выложить на противень.

3. Для заправки нужно смешать растопленное масло, измельченный чеснок и зелень, добавить специи.

Батат со специями

4. Полученной заправкой смазать каждый кусок батата, посыпать пармезаном. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

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