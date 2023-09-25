Как вкусно запечь батат с корочкой: на перекус и к любому гарниру
Батат – это полезный и вкусный овощ, который можно сварить, пожарить или запечь. Он вкусно сочетается с овощами, рыбой, курицей, грибами, сыром и просто специями. Его можно есть на перекус в качестве снека, а также подавать с гарнирами.
Фудблогер Яна Леськовая (lieskovayana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного батата с корочкой.
Ингредиенты:
- батат – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- оливковое масло – 2 ст. л.
- растопленное сливочное масло – 2 ст. л.
- петрушка – 2 ст. л.
- перец, соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно батат помыть и порезать, отварить в кипящей подсоленной воде. Готовить 10-15 минут, все зависит от толщины нарезки, но овощ должен быть мягким (это можно проверить ножом).
2. Отварной батат выложить на противень.
3. Для заправки нужно смешать растопленное масло, измельченный чеснок и зелень, добавить специи.
4. Полученной заправкой смазать каждый кусок батата, посыпать пармезаном. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 20 минут. Приятного аппетита!
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