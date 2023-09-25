Батат – это полезный и вкусный овощ, который можно сварить, пожарить или запечь. Он вкусно сочетается с овощами, рыбой, курицей, грибами, сыром и просто специями. Его можно есть на перекус в качестве снека, а также подавать с гарнирами.

Фудблогер Яна Леськовая (lieskovayana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного батата с корочкой.

Ингредиенты:

батат – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

оливковое масло – 2 ст. л.

растопленное сливочное масло – 2 ст. л.

Видео дня

петрушка – 2 ст. л.

перец, соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно батат помыть и порезать, отварить в кипящей подсоленной воде. Готовить 10-15 минут, все зависит от толщины нарезки, но овощ должен быть мягким (это можно проверить ножом).

2. Отварной батат выложить на противень.

3. Для заправки нужно смешать растопленное масло, измельченный чеснок и зелень, добавить специи.

4. Полученной заправкой смазать каждый кусок батата, посыпать пармезаном. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: