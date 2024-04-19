Буженина – одно из традиционных праздничных блюд в Украине. Готовят такое мясо всегда самостоятельно, выбирая лучший кусочек свинины. Его обязательно нашпиговывают чесноком, чтобы добавить аромата и сочности.

Идея приготовления домашней запеченной буженины на Пасху опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia_ в Instagram. Важно добавить много специй.

Ингредиенты:

свиной ошейок – 1,5 кг.

вода – 1,5 л

соль 3 ст.л. (с горкой)

Видео дня

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 головка

горчица острая

горчица французская

черный перец

паприка копченая

специи к мясу

Способ приготовления:

1. Мясо замочить в рассоле в холодильнике на 8 часов (можно на ночь).

2. Протереть и нашпиговать морковью и чесноком.

3. Смазать двумя видами горчицы и специями.

4. Оставить мариноваться при комнатной температуре на 2 часа.

5. Затем запечь в рукаве при температуре 160 градусов час.

6. Затем убавить до 120 градусов и готовить еще 50 минут.

7. Далее открыть рукав и готовить при температуре 200 градусов до золотистости, периодически поливая выделившимся соком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: