Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной

Буженина – одно из традиционных праздничных блюд в Украине. Готовят такое мясо всегда самостоятельно, выбирая лучший кусочек свинины. Его обязательно нашпиговывают чесноком, чтобы добавить аромата и сочности.

Идея приготовления домашней запеченной буженины на Пасху опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia_ в Instagram. Важно добавить много специй.

Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной

Ингредиенты:

  • свиной ошейок – 1,5 кг.
  • вода – 1,5 л
  • соль 3 ст.л. (с горкой)
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  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • горчица острая
  • горчица французская
  • черный перец
  • паприка копченая
  • специи к мясу

Способ приготовления:

Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной

1. Мясо замочить в рассоле в холодильнике на 8 часов (можно на ночь).

2. Протереть и нашпиговать морковью и чесноком.

Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной

3. Смазать двумя видами горчицы и специями.

4. Оставить мариноваться при комнатной температуре на 2 часа.

Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной

5. Затем запечь в рукаве при температуре 160 градусов час.

6. Затем убавить до 120 градусов и готовить еще 50 минут.

Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной

7. Далее открыть рукав и готовить при температуре 200 градусов до золотистости, периодически поливая выделившимся соком.

Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной

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