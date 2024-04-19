Как вкусно запечь домашнюю буженину на Пасху: получится очень мягкой и сочной
Буженина – одно из традиционных праздничных блюд в Украине. Готовят такое мясо всегда самостоятельно, выбирая лучший кусочек свинины. Его обязательно нашпиговывают чесноком, чтобы добавить аромата и сочности.
Идея приготовления домашней запеченной буженины на Пасху опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia_ в Instagram. Важно добавить много специй.
Ингредиенты:
- свиной ошейок – 1,5 кг.
- вода – 1,5 л
- соль 3 ст.л. (с горкой)
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- горчица острая
- горчица французская
- черный перец
- паприка копченая
- специи к мясу
Способ приготовления:
1. Мясо замочить в рассоле в холодильнике на 8 часов (можно на ночь).
2. Протереть и нашпиговать морковью и чесноком.
3. Смазать двумя видами горчицы и специями.
4. Оставить мариноваться при комнатной температуре на 2 часа.
5. Затем запечь в рукаве при температуре 160 градусов час.
6. Затем убавить до 120 градусов и готовить еще 50 минут.
7. Далее открыть рукав и готовить при температуре 200 градусов до золотистости, периодически поливая выделившимся соком.
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